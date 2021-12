Freiburg: Sorgen um Nico Schlotterbeck

Der SC Freiburg sorgt sich um Nico Schlotterbeck. Der Verteidiger musste im Heimspiel gegen Hoffenheim verletzt ausgewechselt werden.

Wie schon beim 6:0-Kantersieg in Mönchengladbach - dort war es sein Debüttreffer - trat Schlotterbeck am Samstag gegen die TSG als Torschütze in Erscheinung. Nach dem frühen Rückstand brachte der 22-Jährige seine Mannschaft Mitte des ersten Durchgangs nach einer Ecke zurück ins Spiel.

Dass die Partie am Ende trotzdem verlorenging, bekam Schlotterbeck allerdings nicht mehr auf dem Platz mit. Der gebürtige Schwabe hatte sich im zweiten Durchgang bei einer hochriskanten Rettungstat gegen Hoffenheims Georginio Rutter im eigenen Strafraum am Knöchel verletzt. Nach langer Behandlungspause konnte er das Feld nur von Betreuern gestützt verlassen, seinen Platz nahm sein Bruder Keven ein.

Noch steht eine genau Diagnose aus. "Es müssen noch Aufnahmen vom Knöchel gemacht werden", sagte Streich nach dem Spiel. Beim Sport-Club, der im weiteren Verlauf der englischen Woche am Mittwoch bei Union Berlin antritt und dann Bayer Leverkusen empfängt, stand Schlotterbeck in allen 15 Saisonspielen auf dem Rasen und erwies sich dabei als absoluter Leistungsträger (kicker-Notenschnitt 2,57).