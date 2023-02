Freiburg? Riemanns Erinnerungen an ein kurioses Hinspiel

Gegen den SC Freiburg will der VfL Bochum am Samstag an der Castroper Straße seine glänzende Heimbilanz unter Thomas Letsch ausbauen. Das Hinspiel endete nach einem kuriosen Treffer 1:0 für das Team aus dem Breisgau.

Bochums Torhüter Manuel Riemann hatte im Hinspiel eine Schlüsselrolle gegen Freiburg inne. IMAGO/Sven Simon