Freiburg ohne Lienhart, Eggestein, Jeong & Co.

Nach mehreren nicht eindeutigen Coronatests unter der Woche ist nun klar, dass der SC Freiburg gegen Wolfsburg auf einige Profis verzichten muss - auch aus Verletzungsgründen.

Vom Stammpersonal sind Abwehrstütze Philipp Lienhart, Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein sowie Offensivmann Woo-Yeong Jeong wegen positiver Coronatests nicht einsatzfähig. Ebenso in häuslicher Isolation: Winterzugang Hugo Siquet, der allerdings noch nicht für die SC-Profis zum Einsatz kam.

Für Lienhart endet damit eine Serie von 65 Startelfeinsätzen in Serie. Das ist die zweitlängste Serie nach Kapitän Christian Günter, der gegen den VfL zum 105. Mal in der Anfangsformation steht.

Zusätzlich bitter für Christian Streich: Kurzfristig muss er wegen muskulärer Probleme auch auf den in dieser Saison als Rechtsverteidiger gesetzten Lukas Kübler verzichten. Auch der schnelle U-21-Nationalspieler Kevin Schade fällt wegen seiner beim Aufwärmen in Leipzig erlittenen Blessur weiter aus. Zumindest zwei positive Nachrichten gibt es aus Freiburger Sicht aber auch: Taktgeber Nicolas Höfler kehrt nach abgesessener Gelbsperre zurück und Shootingstar Nico Schlotterbeck kann nach seiner in Leipzig erlittenen Kapselreizung im Knie nach nur einer Woche wieder auflaufen. Er bildet in Lienharts Abwesenheit eine Dreierkette mit seinem Bruder Keven sowie Manuel Gulde.

Während in der Startelf trotz der Personalprobleme noch ausschließlich etablierte Profi stehen und auf der Bank zumindest noch Edeljoker Nils Petersen sowie der ungarische Nationalspieler Roland Sallai warten, stehen die U-23-Akteure Kenneth Schmidt, Yannik Engelhardt und Vincent Vermeij erstmals im Bundesliga-Kader. In dieser Hinsicht erweist sich die Absage des ursprünglich für heute geplanten Freiburger Drittligaspiels in Halle als kleine Hilfe.