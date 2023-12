Freiburg-Klatsche mit Folgen: Diego Martinez bei Olympiakos vor dem Aus

Nach nur 21 Spielen auf der Trainerbank von Olympiakos scheint die Zeit in der griechischen Hafenstadt für den Spanier Diego Martinez schon wieder vorbei zu sein. Der 42-Jährige heuerte erst im Sommer an.

Zwei Tage nach der ernüchternden 0:5-Pleite in Freiburg berichten mehrere griechische Medien übereinstimmend über die anstehende Absetzung des spanischen Trainers. In einem Treffen zwischen Klubeigner Evangelos Marinakis und Sportdirektor Antonio Cordon soll nur noch die Nachfolge geregelt werden.

Diego Martinez übernahm im Sommer den Trainerposten beim griechischen Rekordmeister und sollte nach der kläglichen Vorsaison mit vier Trainern, 47 Spielern und dem dritten Rang in der Liga den Neubeginn einleiten. In 21 Spielen in den letzten fünf Monaten holte der 42-Jährige 13 Siege, drei Remis und verlor fünf Spiele. Davon werden ihm wohl besonders zwei zum Verhängnis: die Schlappe in Freiburg und die Ligaheimniederlage Anfang November gegen PAOK (2:4). In beiden Spielen hinterließ sein Team einen verheerenden Eindruck. Die Auswärtspartie am Sonntag in Volos wird wohl sein Abschiedsspiel in Piräus.

Der gebürtige Galizier machte sich in La Liga mit dem FC Granada einen Namen, den er von 2018 bis 2021 trainierte. Nach dem Aufstieg in die erste Liga gelang auf Anhieb mit Rang 7 die europäische Teilnahme in der Europa League. Dort war erst im Viertelfinale gegen Manchester United Schluss. In der Saison 2022/23 saß Diego Martinez auf der Trainerbank von Espanyol Barcelona.

Martinez ist der fünfte Trainer, der bei Olympiakos seit dem Saisonstart der Vorsaison 2022/23 vorzeitig gehen muss.