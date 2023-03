Freiburg ist Nummer 15: Deutsche Sternstunden gegen Juve

Im Europa-League-Achtelfinale trifft der SC Freiburg auf Juventus Turin. Ein gigantischer Gegner, der mit deutschen Mannschaften schon manch große Schlacht geschlagen hat.

Für die Fans der AC Mailand ist ein Champions-League-Finale, das Juventus Turin verliert, fast so schön wie eines, das sie selber gewinnen (2003 geschah beides im selben Moment). Denn obwohl die Alte Dame mit großem Abstand italienischer Rekordmeister ist (36 Titel), heben ihre Rivalen gerne hervor, dass sie "erst" zweimal den Henkelpott gewann (1985 und 1996).

Doch diese Denkweise greift zu kurz. Da die Bianconeri 1977, 1990 und 1993 zudem den UEFA-Cup sowie 1984 den Europapokal der Pokalsieger gewannen, gehören sie auch auf internationalem Parkett zu den ganz großen Vertretern des italienischen Fußballs. Mit diesem bekommt es jetzt Europa-League-K.-o.-Runden-Debütant SC Freiburg zu tun - als 15. deutsche Mannschaft.

Nachdem Eintracht Braunschweig als Juves deutscher Premierengegner im Landesmeister-Cup 1967/68 das Entscheidungsspiel des Viertelfinals schließlich mit 0:1 verloren hatte, gab es zwei Bundesligisten, die den wohl größten Tag ihrer Vereinsgeschichte mit den Bianconeri verbinden.

Der HSV besiegte ein Superteam

Der von Ernst Happel trainierte Hamburger SV gewann 1983 das Finale um den Henkelpott gegen ein Juve, das die italienische Weltmeister-Defensive um Torhüter Dino Zoff, den laut Diego Maradona besten Konterspieler seiner Zeit Zbigniew Boniek sowie den amtierenden Ballon-d'Or-Gewinner Paolo Rossi und dessen designierten Nachfolger Michel Platini aufbot. Das 1:0-Siegtor, ein herrlicher Fernschuss in den Winkel, schoss Felix Magath.

14 Jahre später, im Frühsommer 1997 in München, gewann Borussia Dortmund als erste deutsche Mannschaft die umgestaltete Champions League - im Endspiel gegen Titelverteidiger Juve um Didier Deschamps, Alessandro del Piero oder Zinedine Zidane. Der 20-jährige Lars Ricken garnierte den Doppelpack von Kalle Riedle mit seinem ersten Ballkontakt nach 16 Sekunden, seinen legendären Lupfer wählten BVB-Fans später zum "Tor des Jahrhunderts". Die UEFA-Cup-Endspiele 1993 hatte der BVB gegen Turin noch deutlich verloren (1:3, 0:3).

Kingsley Coman, damals Turiner Leihgabe, vollendete Bayerns Comeback gegen Juve 2016. imago/MIS

Es muss aber nicht immer ein Finale sein. Erneut der HSV spielte in der CL-Gruppenphase 2000 gegen seinen internationalen Lieblingsgegner groß auf, trotzte Juve im Volkspark ein spektakuläres 4:4 ab und schlug die Turiner in Italien gar mit 3:1. Rekordmeister FC Bayern verbindet mit seinem italienischen Pendant wohl vor allem die 4:2-Aufholjagd im CL-Achtelfinale 2016. Auch auf dem Weg zum Triple 2013 hatte der FCB die Alte Dame aus dem Weg geräumt.

Bayer Leverkusen wurde von den Bianconeri 2001 mal 0:4 hergespielt, nur um sich beim Wiedersehen in der Zwischenrunde zu revanchieren und schließlich sogar ins CL-Finale einzuziehen. Werder Bremen verpasste diese Chance 2006, als Torwart Tim Wiese spät im Achtelfinal-Rückspiel fatal den Ball aus den Händen verlor.

Karriere-Highlight vor allem für Grifo

Von bisher 22 K.-o.-Duellen mit deutschen Teams gingen 14 an Juve. Neben den Bayern und den Final-Siegern HSV und BVB haben Eintracht Frankfurt (1968/69) und Hertha BSC (1969/70, jeweils im UEFA-Cup-Vorgänger Messestädte-Pokal) sowie Dynamo Dresden (1973/74) und Borussia Mönchengladbach (1975/76, jeweils im Landesmeister-Cup) das große Juventus schon mal aus dem Europapokal gekegelt.

Als deutscher Juve-Gegner Nummer 15 tritt am 9. März (Hinspiel in Turin) und am 16. März (Rückspiel im Breisgau) nun der SC Freiburg ins Scheinwerferlicht. Nicht nur aufgrund der großen Historie dürfte es für viele Freiburger Protagonisten ein bisheriges Karriere-Highlight werden. Ganz besonders für den italienischen Nationalspieler Vincenzo Grifo.