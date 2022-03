Freiburg international? Günter: "So haben wir die Chance"

Der SC Freiburg zieht sich nach der Pokalwoche in Leipzig gut aus der Affäre und steuert weiterhin auf den Einzug in einen internationalen Wettbewerb zu. Ein taktischer Schachzug von Trainer Christian Streich geht auf, und Kapitän Christian Günter ist stolz auf die eigene Leistung.

Ein "großes Spiel" im Halbfinale des DFB-Pokals, dazu neun "Endspiele" in der Bundesliga: Wenn Kapitän Christian Günter über die kommenden Wochen beim SC Freiburg spricht, ist viel Hoffnung herauszuhören. Kein Wunder, denn von Woche zu Woche steuert die Mannschaft von Cheftrainer Christian Streich immer weiter auf Erfolge zu. Die vergangenen beiden Wochen sind da beispielhaft: Nach Ligasiegen gegen Augsburg (2:1) und Hertha BSC (3:0) besiegte der Sport-Club auch Bochum im Pokal (2:1 nach Verlängerung) und erkämpfte ein Remis bei RB Leipzig (1:1). "Wir können stolz auf die Leistung sein", betont Linksverteidiger Günter nach dem Spiel in Sachsen. Trotzdem sei der späte Ausgleich der Hausherren "bitter". Eine verständliche Sichtweise - und ein Indiz dafür, dass die Erwartungen im letzten Viertel der Saison mit jedem Erfolgserlebnis wachsen.

Gegen Leipzig ging Streichs Spielern nach dem 120-Minuten-Kraftakt vom vorherigen Mittwoch etwas die Puste aus, obwohl der SC-Coach auf vier Positionen rotiert hatte. Nur eine weitere Torchance abgesehen von Ermedin Demirovics Führungstreffer war offensiv dann aber doch etwas dünn. "Das schüttelst du nicht einfach aus den Knochen", sagt Günter über die englische Woche und verweist zu Recht auf die solide Defensivleistung: "In der zweiten Halbzeit hat ein bisschen die Kraft nach vorne gefehlt. Trotzdem haben wir ganz wenig zugelassen."

Das lag auch am neuen Spielsystem, das Streich seiner Elf verpasste: In der Abwehrformation stand ein massives 5-3-2 auf dem Feld, im Spielaufbau gab Maximilian Eggestein den alleinigen Sechser vor der Dreier-Abwehrkette und den beiden Achtern Vincenzo Grifo und Janik Haberer. "Die Mannschaft hat von der Energie, von der Haltung und auch von der Schläue gegen den Ball her ein außergewöhnliches Spiel gemacht, wenn man die vergangenen sieben Tage in Summe sieht", urteilt der Trainer der Breisgauer.

Auf Rang 6 - punktgleich mit Leipzig - bleiben die Freiburger Träume vom internationalen Geschäft im nächsten Jahr deswegen realistisch und erreichbar. "Es ist alles möglich dieses Jahr. Bis jetzt spielen wir Woche für Woche sehr guten Fußball, das wollen wir fortsetzen", fordert Günter und orakelt: "Ob es für einen internationalen Wettbewerb reicht, das schauen wir mal. Aber wenn wir so weiterarbeiten, haben wir auf jeden Fall die Chance darauf. Es muss das Ziel sein, bis zum Schluss mitzukämpfen." Neben der Bundesliga könnte das auch nach einem Triumph in Berlin klappen: Denn auch der Pokalsieger zieht in die UEFA Europa League ein.