Freiburg in der Liga: Beruhigungspunkte für Europa

Die Punkteausbeute des SC Freiburg in der Rückrunde verheißt nichts Gutes. Beim VfL Bochum wollen die Breisgauer zurück in die Spur finden.

Freiburg-Trainer Christian Streich fordert, dass seine Elf auch in der Bundesliga wieder erfolgreich wird. AFP via Getty Images

Festspiele im Europapokal feiern, im Ligaalltag zugleich aber nicht mehr zurechtkommen: Als Fan von Eintracht Frankfurt ist man dieses Problem seit einiger Zeit gewöhnt. Als Fan des SC Freiburg ist es aktuell eine neue Erfahrung. So schön das Weiterkommen gegen Lens und der 1:0-Sieg über West Ham im Achtelfinalhinspiel auch waren, drückt die Bilanz in der Bundesliga etwas aufs Gemüt:

Freiburg in der Bundesliga seit sechs Spielen sieglos

Seit sechs Spielen ist der Sport-Club sieglos, die jüngsten vier Auswärtsspiele gingen allesamt verloren und in der Rückrundentabelle bedeuten magere fünf Punkte Platz 17. Dass in allen sieben Partien der zweiten Saisonhälfte mindestens zwei Gegentore zu Buche standen, ist man nicht mehr gewohnt im Breisgau.

Doch es gibt natürlich auch gute Nachrichten. Zum einen ist ein positiver Trend erkennbar, siehe das jüngste 2:2-Remis gegen den FC Bayern. Zum anderen standen sechs der sieben bisherigen Gegner in der Tabelle vor dem SC, was im Umkehrschluss bedeutet: Das Restprogramm hält in erster Linie Klubs aus der unteren Tabellenhälfte bereit - wie jetzt am Sonntag (15.30 Uhr) beim VfL Bochum.

Das jüngste Europapokalmatch wird dabei noch in den Beinen stecken. "Es kann sein, dass wir vier, fünf Positionen tauschen, vielleicht auch nur drei", kündigte Christian Streich an. Bei Matthias Ginter und Christian Günter müsse man abwarten, wie sie nach ihren Verletzungspause die Belastung verkraften. Nicolas Höfler plagten nach dem West-Ham-Duell Achillessehnenbeschwerden und ein Pferdekuss.

Streich: "Müssen wieder Punkte einfahren"

Die Marschrichtung gab Günter unabhängig vom Personal, das in Bochum auf dem Rasen stehen wird, vor: "Die Elf, die auf dem Platz stehen, wird auf jeden Fall brennen. Wir müssen in der Bundesliga wieder Punkte einfahren, am besten drei."

Streich sagte das gleiche mit anderen Worten: "Wir dürfen auf keinen Fall die Bundesliga außer Acht lassen", betonte der 58-Jährige. "Wir müssen punkten, damit wir beruhigt Europapokal spielen können." Beruhigungspunkte für Europa also. Aus dem Mund von Skeptiker Streich, von dem man eher erwartet, er würde selbst als Tabellenführer noch vor dem drohenden Abstieg warnen. Wohl auch deshalb musste er bei seiner Aussage selbst lachen.

Damit allen Beteiligten auch am Sonntagabend noch zum Lachen zumute ist, muss das Team aus den jüngsten Fehlern lernen. Eine Leistung wie beim 1:2 in Augsburg im Anschluss an das Play-off-Rückspiel gegen Lens dürfte auch gegen den VfL zu Null Punkten führen. Die 120 Minuten gegen die Franzosen waren im Vorfeld jedoch deutlich kräftezehrender als die jüngste Partie in der Europa League.