Freiburg II weiter ohne Heimsieg - Stamm vermisst "Effizienz" und "Basics"

Als einziges Team der 3. Liga ist der SC Freiburg II noch ohne Heimsieg. Trainer Thomas Stamm vermisst "Effizienz" und "Basics".

Kann er die Freiburger vor dem Absturz in die Regionalliga bewahren? Trainer Thomas Stamm. IMAGO/Jöran Steinsiek

Der Vorjahres-Vizemeister steckt weiter tief im Tabellenkeller fest. Sollte der MSV Duisburg am Mittwochabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) in Saarbrücken gewinnen oder unentschieden spielen, landet der SC Freiburg wie schon an den Spieltagen 4, 5 und 15 auf dem letzten Platz.

Beim 1:2 im Nachholspiel gegen den Halleschen FC am Dienstagabend blieben die Freiburger zum sechsten Mal in Folge sieglos - und auch im achten Anlauf zuhause ohne Dreier. Damit ist die U 23 des Sport-Club als einziges Team noch ohne Heimsieg.

"Führung hätte uns gutgetan"

Woran es lag? "Effizienz", fasste es Trainer Thomas Stamm am "MagentaSport"-Mikrofon kurz und knapp zusammen und meinte: "Wir hatten genügend Chancen und auch die besseren." Der 40-Jährige haderte etwa mit "einer hundertprozentigen Chance" vor dem 0:1. "Wenn wir da in Führung gehen, hätte uns das sicher gutgetan", so der SC-Trainer.

Maximilian Breunig (34.) traf später zwar zwischenzeitlich zum Ausgleich, insgesamt trat Halle aber ein Stück weit abgeklärter auf.

"Wir hatten einige Probleme mit den langen Bällen von Halle, aber auch in der zweiten Halbzeit gab es Möglichkeiten für uns zur Führung. Dann hätte das Spiel auch anders laufen können, obwohl wir in den Basics definitiv Schritte nach vorne machen müssen", analysierte Stamm weiter.

"Am Ende ist die Enttäuschung groß, denn wir hatten uns viel vorgenommen", erklärte der Coach, der positiv bleiben wollte: "Grundsätzlich habe ich ein ausgeglichenes Spiel mit verschiedenen Phasen gesehen." Seine Mannschaft sei ganz gut mit den Rückständen umgegangen: "Ich glaube, das ist auch ein Prozess. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Natürlich hat man eine gewisse Erfahrung, vielleicht auch eine gewisse Ruhe, wenn man länger dabei ist, aber in Summe fand ich die Reaktion, was das anbelangt, gut."

Auswärts beim Tabellenführer

Dennoch ist es so, dass die Breisgauer nun schon acht Punkte hinter dem rettenden Ufer liegen. Und die nächste Aufgabe hat es in sich: Am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss Freiburg zu Tabellenführer SSV Jahn Regensburg. Das Spiel wird ganz im Zeichen der Trauer um Agyemang Diawusie stehen.