Freiburg II weiter im Tabellenkeller - Stammtorhüter fällt länger aus

Der amtierende Vizemeister der 3. Liga hat den letzten Platz in der Tabelle dank eines Punktgewinns am vergangenen Spieltag wieder verlassen - steckt aber weiter im Tabellenkeller fest. Trotz großem Verletzungspech sorgt immerhin die Torhüterposition nicht für Unruhe.

Hielt den letzten Sieg für die U 23 des SC Freiburg am 10. Spieltag in der 3. Liga fest: Torhüter Niklas Sauter. IMAGO/Nordphoto

Der SC Freiburg II hat sein Konto aufgrund des Punktgewinns beim 2:2 gegen Preußen Münster zuletzt auf neun Punkte ausgebaut und immerhin die rote Laterne wieder an den MSV Duisburg abgegeben. Der Rückstand des letztjährigen Vizemeisters auf die sicheren Plätze (Platz 16: Halle mit 14 Punkten) beträgt trotzdem vier Zähler. Dabei hätte der Abstand weiter verkürzt werden können, hätte man nicht den Gegentreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit kassiert.

Torhüter Uphoff vertritt Sauter

Torhüter Benjamin Uphoff traf dabei keine Schuld. Der 30-Jährige, eigentlich als dritter Keeper der ersten Mannschaft in der Bundesliga geplant, steht seit dem 10. Spieltag im Tor der Freiburger und dürfte den Status als Nummer 1 bis zur Rückkehr des verletzten Niklas Sauter, vermutlich also bis nach der Winterpause, beibehalten. Die Nummer 3 der Profimannschaft spielt eine starke Drittligasaison.

Stammtorhüter Sauter erneut verletzt

Im Vorfeld der Saison zeichnete sich die Konstellation zwischen den Pfosten beim SCF eigentlich klar ab. Sauter, der in der Sommerpause am Knie operiert worden war, bekam den Status der Nummer 1 zugesprochen. "Er hat sich das mit seinen Leistungen in der vergangenen Spielzeit verdient", begründete Thomas Stamm diese Maßnahme, die der Trainer jedoch erst ab dem 8. Spieltag ergreifen konnte.

Denn bis dahin fehlte der 20-Jährige verletzt, konnte erst gegen Waldhof Mannheim (1:3) wieder zwischen den Pfosten stehen. Bis dahin hatten sich Jaaso Jantunen (vier Spiele/Notenschnitt: 2,38) und Uphoff (sieben Spiele/Notenschnitt 2,79) abgewechselt. Doch Sauters Knie hielt nur zwei Spiele, bis er sich beim bis dato letzten Sieg des SCF in Lübeck (1:0) erneut verletzte. Dass VfB-Fans Sauter in dieser Situation auspfiffen, konnte Stamm damals verständlicherweise kaum fassen.

Nachwuchstorhüter Jantunen gehört die Zukunft

Dem Nachwuchstorhüter Jantunen, der bei seinen vier Auftritten komplett hatte überzeugen können, gehört in Freiburg die Zukunft. Der 18-jährige Finne ist bereits mit einem Profivertrag ausgestattet, soll aber in dieser Saison hauptsächlich als U-19-Keeper auflaufen. Spielpraxis wird er dort in der Oberliga sammeln.

Auch Eigengewächs Laurin Mack (19), der gegen Essen zu einem Kurzeinsatz kam, bescheinigt Stamm gute Trainingsleistungen. Die Torwartposition ist also definitiv keine der Baustellen.

Baustelle Offensive

Vielmehr ist es die Offensive der Breisgauer, die Grund zur Sorge bietet. Mit erst zehn Treffern stellt Freiburg die zweitschwächste Offensive der 3. Liga. Einzig Tabellenschlusslicht MSV Duisburg hat in 14 Partien gar ein Tor weniger erzielt.

Zuletzt traf die U 23 des SCF immerhin wieder einmal doppelt - und auch die nächsten beiden Gegner (Ulm: 23 Gegentore, Halle: 31 Gegentore) versprechen aufgrund ihrer Abwehrschwäche Besserung in Sachen Torgefahr. Am Samstag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zeigt sich, ob Freiburg beim starken Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball den Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze verkürzen kann.