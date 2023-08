Freiburg II: Stammkeeper Sauter fällt aus - Chance für Hornung

Der SC Freiburg II muss beim Saisonauftakt gegen den MSV Duisburg auf Torhüter Niklas Sauter verzichten. Dessen Ausfall ist jedoch die Chance für einen Neuzugang.

Wann immer Noah Atubolu in den vergangenen Spielzeiten als Torhüter für die Freiburger U 23 nicht zur Verfügung stand, rückte Niklas Sauter zwischen die Pfosten und kam so auf insgesamt 16 Drittliga-Einsätze. Da Atubolu nun zur Nummer 1 der Profis befördert wurde, war Sauters Weg zur Stammkraft in der Drittliga-Mannschaft frei.

Doch ausgerechnet in diesem Sommer musste sich der 20-Jährige einer Knieoperation unterziehen und befindet sich vor dem 1. Spieltag noch im Aufbautraining. Die Chance bietet sich nun Sebastian Hornung. Der 22-jährige Torhüter, den die Freiburger vom VfB Stuttgart II geholt haben.

Vor dem Auftakt am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den MSV Duisburg muss Cheftrainer Thomas Stamm außerdem auf Andreas Vaher (nach Knieprellung), Guillaume Furrer (Aufbautraining) und Neuzugang Alessio Besio, der nach einem Knorpelschaden operiert wurde, verzichten. Ob auch der jüngste Transfer Joel Bichsel schon zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest. Der 21-jährige Innenverteidiger kam von den Young Boys Bern per Ausleihe in den Breisgau. Mit der Verpflichtung des Schweizers haben die Freiburger ihre Personalplanungen abgeschlossen.

"Es ist spürbar, dass alle jetzt richtig Bock auf die neue Runde haben, und darauf, mit der neuen Mannschaft um Punkte zu spielen", wird Stamm auf der Vereinswebsite zitiert. Ob sein Team an die starke Vorspielzeit anknüpfen kann, ließ er offen. "Wir werden sicher nicht auf dem Level einsteigen, auf dem wir die vergangene Saison beendet haben. Aber es geht wie in den letzten beiden Jahren wieder um Entwicklung, individuell und als Team."