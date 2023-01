Freiburg II: Stamm bleibt trotz 1:5 gelassen

Der SC Freiburg II hat im Rahmen seiner Winter-Vorbereitung eine 1:5-Niederlage gegen Winterthur kassiert. Für Trainer Thomas Stamm aber kein Grund zur Sorge.

Thomas Stamm und der SC Freiburg II sind am Samstag gegen Verl gefordert. Getty Images

Wie die erste Mannschaft hat sich auch die Bundesliga-Reserve der Breisgauer in Spanien auf die restliche Saison vorbereitet. Dabei bestritt der Drittligist auch ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Winterthur, das klar mit 1:5 verloren wurde. Beim 120-minütigen Test (viermal 30 Minuten) gegen den Vorletzten der Super League bot SCF-Coach Stamm einige Kräfte aus der zweiten Reihe und Spieler, die länger verletzt waren, auf. Auch deshalb wollte der 39-Jährige das Ergebnis nicht überbewerten, sagte aber auch: "In den zweiten 60 Minuten wurden uns die Grenzen aufgezeigt."

Längst geht der Blick nach vorne: Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) steht der Pflichtspiel-Auftakt im neuen Jahr gegen den SC Verl an. Unabhängig vom Ausgang steht schon jetzt fest, dass der SC Freiburg II mit 31 Punkten und Platz 4 nach 17 Spielen seine stärkste Halbserie in der bisher kurzen Drittligahistorie spielt.

Für Stamm ist die gute Hinrunde aber auch weiterhin kein Grund, auch nur ein paar Prozentpunkte rauszunehmen. Vielmehr bleibt der SC-Coach fokussiert: "Wir wollen uns auf keinen Fall zurückzulehnen."