Chancenarmes Spiel zwischen Freiburg II und BVB II endet torlos

Freiburg II wartet nach wie vor auf den ersten Heimsieg der laufenden Saison. Gegen die zweite Mannschaft des BVB trennten sich die Breisgauer in einem überschaubaren Fußballspiel torlos mit 0:0.

Der Freiburger Coach Thomas Stamm bot im Vergleich zum Vorjahr sieben neue auf. Im Sturm begann mit Adamu zudem jemand, der eigentlich Teil des Profikaders der Freiburger ist.

BVB-Trainer Jan Zimmermann musste Göbel (Gelb-Rot-Sperre) ersetzen - dies tat er durch Tattermusch. Zudem begannen anstelle von Guille Bueno und Michel Semic und Bamba.

Freiburg mit dem besseren Start

Die Gastgeber aus Freiburg erwischten den etwas besseren Start in die Partie, Adamu hatte nach nur vier Minuten die erste Kopfballgelegenheit. Fünf Minuten später war es erneut der Österreicher - dieses Mal fehlten ihm ein paar Zentimeter Körpergröße nach Flanke von Fahrer (9.). Die Partie spielte sich zu großen Teilen im Mittelfeld ab, weder die eine noch die andere Mannschaft kam zu gefährlichen Torabschlüssen. Mal war es ein Freistoß aus großer Distanz auf Seiten der Breisgauer (14.), auf der Gegenseite wurde der Ball geblockt, noch bevor er den Weg auf das Tor fand (20.).

Die auf heimischem Platz bis dato noch sieglosen Freiburger waren es, die leichte Feldvorteile hatten. Doch die Genauigkeit in der gefährlichen Zone ließ ein ums andere Mal zu wünschen übrig, so dass es höchstens bei Torannäherungen blieb. Viel mehr passierte in einem alles in allem ereignislosen Spiel bis zur Pause nicht.

BVB nach der Pause besser

Der BVB wurde nach der Pause etwas besser und übernahm mehr die Spielkontrolle als noch in Durchgang eins. Der zu hoch angesetzte Freistoß von Pohlmann war der erste Abschluss des zweiten Durchgangs (50.). Freiburg hatte einen Distanzschuss von Johansson (55.) und beinahe Glück, dass ein verunglückter Fehlpass von Pfanne im Tor landetet (59.), doch ansonsten war nur noch der BVB vor dem gegnerischen Tor präsent.

Zunächst durch Elongo-Yombo (59.), dann durch Bamba (67.), ehe Eliongo-Yombo mit der Hacke die wohl beste Gelegenheit der Gäste hatte (74.). In der Schlussphase gelang es den Hausherren zwar wieder, den BVB vom eigenen Tor fernzuhalten, selber nach vorne bekamen sie aber ebenso nichts zustande. So endete das Spiel torlos.

Für Freiburg geht es am Mittwoch nach Unterhaching (19 Uhr), zeitgleich kommt der Jahn aus Regensburg zum BVB II.