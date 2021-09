Krauße macht den Unterschied: Braunschweig gewinnt zähe Nummer in Freiburg

Es war ganz schwere Kost, die der SC Freiburg II und Eintracht Braunschweig den Zuschauern im Dreisamstadion boten. Am Ende entschied eine Ecke die Partie - und Robin Krauße wurde zum Mann des Tages.

Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Viktoria Berlin wechselte Freiburgs Trainer Thomas Stamm im Nachholspiel auf vier Positionen: Uphoff (Debüt; Ersatzkeeper der ersten Mannschaft), Tauriainen, Risch und Kehl rückten für Atubolu, Wagner, Weißhaupt und Kehrer in die Startelf.

Braunschweigs Trainer Michael Schiele nahm nach der 2:3-Niederlage in Duisburg, dem dritten sieglosen Ligaspiel in Serie, zwei personelle Änderungen vor, setzte Kijewski und Pena Zauner zunächst auf die Bank. Dafür starteten Schlüter und Consbruch.

Die Partie begann vielversprechend, auch wenn Schultz Uphoff mit seinem Kopfball nicht wirklich vor Probleme stellte (1.). Doch der erste Eindruck täuschte - es folgten 30 Minuten Abnutzungskampf, ohne Chancen, ohne Spielrhythmus, aber mit leichten Vorteilen für die Braunschweiger.

Krauße köpft die Löwen in Führung

So wirklich in der Luft lag der Treffer nicht - und doch gingen die Löwen in der 33. Minute in Führung: Am ersten Pfosten drückte Krauße eine Ecke von Schlüter aus kurzer Distanz über die Linie. Mit der 1:0-Führung ging es dann auch in die Katakomben, die Zweitvertretung der Freiburger kam nicht zu einer einzigen nennenswerten Abschlussaktion im ersten Abschnitt.

Auch Durchgang zwei zeigte zunächst vor allem Magerkost. Daher tauschte Stamm kurz vor der Stundenmarke dreifach und wechselte seine gesamte offensive Dreierreihe aus, dafür kamen Vermeij, Furrer und Kehrer. Letztgenannter sorgte gleich für neuen Schwung, sein Flachschuss aus spitzem Winkel rauschte aber knapp am Pfosten vorbei (61.).

Auch die Joker bringen keine Wende - Pena Zauner verpasst die Entscheidung

Der Auftakt in eine spannende Schlussphase? Mitnichten, denn der Schwung und die kurz aufkommende Euphorie verpufften aufgrund der Einfallslosigkeit der Breisgauer. Stattdessen kam der eingewechselte Pena Zauner auf Seiten des BTSV noch einmal zu einer guten Abschlussgelegenheit, die Uphoff aber parieren konnte (80.). Es war die letzte gefährliche Aktion des Spiels, die Niedersachsen brachten den knappen Vorsprung relativ sicher über die Zeit.

Somit holte Braunschweig nach drei sieglosen Partien wieder einen Dreier, der SCF II kassierte nach zuvor zwei Siegen in Folge wieder eine Niederlage.

Nächsten Sonntag steht für Freiburg das Gastspiel beim FSV Zwickau an (13 Uhr), der mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat. Braunschweig empfängt am Samstag Waldhof Mannheim (14 Uhr).