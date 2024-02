Befreiungsschlag: Arminia gewinnt das Krisenduell im Breisgau

Arminia Bielefeld gelingt im Abstiegskampf der 3. Liga gegen die durch den achtmaligen Nationalspieler Christian Günter verstärkte Zweitvertretung des SC Freiburg ein wichtiger sowie verdienter 3:0-Sieg.

Freiburgs Coach Thomas Stamm wechselte nach der Last-Minute-Niederlage in Essen auf zwei Position. Besonders prominent: Der achtmalige Nationalspieler Günter, der bereits am Freitag zehn Minuten gegen den BVB im Einsatz war, ersetzte Lungwitz, sowie M. Breunig Al Ghaddioui.

Sein Gegenüber Mitch Kniat 0:2-Heimpleite gegen Viktoria Köln rotierte fürs Krisenduell dreimal. Gohlke, Schreck und Shipnoski starteten für Schneider, Boujellab sowie Momuluh.

Und besonders Shipnoski war es, der in der Anfangsphase für Akzente sorgte: Der Flügelspieler blockte erst nach wenigen Sekunden einen langen Ball von Uphoff nur knapp am Breisgauer Tor vorbei (1.), dann verzog er am langen Pfosten (14.) und setzte sich gedankenschnell gegen Müller durch (20.).

Klos belohnt die Arminia

In der 22. Minute war es dann so weit: Nach einem schlimmen Fehlpass von Müller bediente Mizuta Klos, der souverän verwandelte. Auch in der Folge zeigten sich die Gäste als das bessere Team, konnten aber weder durch Gohlke (27.) noch durch Kapitän Klos (36.) erhöhen.

Die Breisgauer zeigten sich einzig durch einen Vorstoß von Günter in der ersten Halbzeit gefährlich - bis kurz vor der Pause: Nach einer verlängerten Ecke kam Breunig am zweiten Pfosten zum Abschluss, verfehlte jedoch - irritiert von Oppie - das leere Tor (45.).

Nach der Pause zeigten sich die Hausherren immer wieder mit Standardsituationen am gegnerischen Strafraum, jedoch ohne gefährlich zu werden. Ganz im Gegenteil zu den Ostwestfalen, bei denen sich jedoch der umtriebige Shipnoski nicht für seine Leistung belohnen konnte (56.).

Biankadi mit der Entscheidung

So musste Biankadi für die Entscheidung sorgen: Der 28-Jährige blieb cool vor Uphoff (62.) und war dann kurze Zeit später von Lang, nur noch mit einer Notbremse zu stoppen (65.).

In Überzahl bemühte sich die Arminia um Spielkontrolle und kam durch Momuluh (69.) und Shipnoski (75.) zu weiteren guten Torchancen, bevor Großer nach einem Eckball von Oppie mit dem 3:0 den Schlusspunkt auf eine einseitige Partie setzte (76.) und dafür sorgte, dass die Arminia nach zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen wieder einmal gewann.

Die SCF-Zweitvertretung muss am kommenden Freitag nach Ingolstadt (19 Uhr). Bielefeld spielt einen Tag später zuhause gegen Unterhaching (16.30 Uhr)