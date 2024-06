Freiburg II fixiert den Fetsch-Transfer

Was sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet hatte, ist nun in trockenen Tüchern: Mathias Fetsch verlässt die SpVgg Unterhaching und wird zum SC Freiburg II in die Regionalliga Südwest wechseln. Dort ist der 35-jährige Angreifer für eine Führungsrolle vorgesehen. Andreas Steiert, Leiter der Freiburger Fußballschule, erklärt in einer Meldung: "Er hat im Herrenfußball über Jahre hinweg konstant gespielt und immer wieder seine Treffer erzielt. Mit dieser Torgefährlichkeit und der jahrelangen Erfahrung soll Mathias unserer jungen Mannschaft auf und neben dem Platz den nötigen Halt geben."