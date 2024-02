Freiburg-II-Coach Stamm: "Entwicklungsschritte" trotz letztem Platz

Abgeschlagen steht der SC Freiburg II auf dem letzten Platz in der 3. Liga. Vor dem schweren Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen hat Trainer Thomas Stamm trotzdem Verbesserungen festgestellt.

Seit 13 Spielen wartet die zweite Mannschaft des SC Freiburg auf einen Sieg in der 3. Liga. Mickrige zehn Punkte stehen bei den Breisgauern nach 23 Spieltagen zu Buche, dazu der letzte Platz mit 14 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Die Tabellensituation ist prekär, die Nerven verliert beim Sport-Club aber niemand. "Es sind Entwicklungsschritte zu sehen, zum Beispiel was die Stabilität in der Defensive betrifft", wird Trainer Thomas Stamm auf der Website des Klubs zitiert. "Aber wir belohnen uns nicht so, dass es sich auch in Punkten widerspiegelt."

Ein glücklicher Sieg, wie er beispielsweise der Bundesliga-Reserve des BVB am vergangenen Spieltag in Dresden gelang, ein Befreiungsschlag nach vielen Rückschlägen, das ist dem SC derzeit nicht vergönnt. Der einzige Ausweg ist, "weitere Schritte zu gehen, um uns wieder das zu erarbeiten, was wir verdienen", so Stamm.

Dafür hat der Schweizer einen besonderen Fokus auf Zweikämpfe und Robustheit gelegt: "Wir müssen in puncto Physis und Intensität auf Augenhöhe kommen. Dann haben wir auch in Essen die Möglichkeit, Punkte mitzunehmen und ein gutes Spiel zu machen." Das hatte Stamm im letzten Heimspiel gegen Verl (0:1) vermisst.

Die Hoffnung auf offensive Präsenz ist durch die bevorstehende Rückkehr von Maximilian Breunig zurück. Der Stürmer, der in dieser Saison drei Tore in 15 Spielen erzielte und auch einmal in der Bundesliga eingesetzt wurde, stand seit dem 19. Spieltag nicht mehr auf dem Platz. Eine hartnäckige Erkältung hatte ihn von Mitte Dezember bis jetzt ausgebremst.