Freiburg holt österreichische Nationalspielerin Schasching

Der SC Freiburg hat die österreichische Nationalspielerin Annabel Schasching verpflichtet. Die 20-jährige Mittelfeldspielerin wechselt in der Winterpause von Sturm Graz zum Sport-Club.

Wechselt in die deutsche Bundesliga: Annabel Schasching. IMAGO/GEPA pictures

"Annabel hat trotz ihres jungen Alters schon viel Erfahrung in der österreichischen Bundesliga sammeln können und wird unser Mittelfeld durch ihre Physis und ihre torgefährliche Spielweise verstärken", sagte Birgit Bauer-Schick, Abteilungsleiterin beim Bundesliga-Tabellenvierten, am Mittwoch.

Schasching erzielte in der laufenden Spielzeit in neun Einsätzen für Vizemeister Sturm Graz acht Tore und drei Vorlagen. 2021/2022 wurde sie in Österreichs Frauen-Bundesliga als Spielerin der Saison ausgezeichnet und wurde mit 15 Treffern zudem Torschützenkönigin.

Schasching durchlief die österreichischen U-17- und U-19-Nationalteams, ehe sie 2021 zum ersten Mal in die A-Nationalmannschaft berufen wurde. In Freiburg will das Talent "die nächsten Entwicklungsschritte" gehen. Beim Sport-Club erhält sie die Rückennummer 19.