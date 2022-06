Freiburg holt Mittelfeldspielerin Vobian in den Breisgau

Die Frauen des SC Freiburg haben einen weiteren Sommer-Transfer vermeldet: Mit Selina Vobian wechselt eine 19-jährige Mittelfeldspielerin vom MSV Duisburg an die Dreisam.

Für Duisburg erzielte Vobian in der vergangenen Spielzeit in 25 Spielen neun Tore. Vor ihrer Station beim MSV spielte sie für die Juniorinnen von Eintracht Frankfurt, der TSG Hoffenheim und dem FC Speyer, ehe ihr über die Reserve der TSG Hoffenheim der Sprung in die zweithöchste Spielklasse gelang.

"Mit Selina konnten wir eine sehr flexibel einsetzbare Mittelfeldspielerin verpflichten", wird SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick zitiert. "Sie hat in der 2. Frauen-Bundesliga ihre Offensivstärken zeigen können: Selina hat einen guten Abschluss und eine gute Technik und wird sich bei uns in Ruhe weiterentwickeln können."

Vobian sieht derweil in Freiburg "die besten Bedingungen, um mich als junge Spielerin weiterzuentwickeln und die ersten Minuten in der Bundesliga zu sammeln. Das Niveau ist natürlich deutlich höher - ich freue mich auf diese neue Herausforderung, will dem Team bestmöglich helfen und mich in der ersten Liga etablieren."

Vobian, über deren Vertrag der SC wie gewohnt keine Angaben machte, erhält im Breisgau die Rückennummer 8.