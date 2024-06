Freiburg holt Huth aus Paderborn als neue Nummer 3

Benjamin Uphoffs Abgang ließ beim SC Freiburg eine Planstelle im Torwartteam frei werden. Die ist nun vergeben: an Jannik Huth. Der 30-Jährige kennt vor allem einen seiner Mitstreiter gut.

Der SC Freiburg hat am Montagvormittag Jannik Huth (30) zum 1. Juli als dritten Torwart unter Vertrag genommen. Nach dem Abgang von Benjamin Uphoff war dieser Platz im Keeper-Team hinter Noah Atubolu und Florian Müller vakant gewesen.

"Jannik ist ein moderner Torwart, der das Torhüterspiel verkörpert, das zum SC Freiburg passt", sagt SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach: "Dazu bringt er die nötige Erfahrung mit, um unser gesamtes Torhüter-Team zu unterstützen. Es ist nicht leicht, den Spagat zwischen sportlicher Qualifikation und absehbar wenig Spielzeit hinzubekommen." Er freue sich deshalb, dass Huth sich "mit dieser Rolle total identifiziert".

Huth spielte zuletzt fünf Jahre beim SC Paderborn, war in die vergangene Saison als neuer Kapitän gestartet, aber hatte zum Ende der Hinrunde seinen Stammplatz an Pelle Boevink verloren. 14 Zweitligaspiele mit einem kicker-Notenschnitt von 3,25 stehen in seiner Saisonbilanz, nun lief sein Vertrag beim SCP aus.

Huth spielte schon viereinhalb Jahre mit Müller zusammen

"Der SC Freiburg hat sich als familiär geführter Ausbildungsverein, mit seinem neuen Stadion und vor allem dank seiner sportlichen Erfolge in der Bundesliga, in der Europa League und im DFB-Pokal einen ausgezeichneten Ruf im deutschen Profifußball erarbeitet", sagt Huth. "Nach fünf Jahren in Paderborn - überwiegend in der 2. Liga - reizt es mich sehr, künftig wieder Teil eines Bundesligakaders zu sein. Ich freue mich schon, meine neuen Mitspieler und das Torhüter-Team kennenzulernen und mit ihnen täglich auf höchstem Niveau zu trainieren."

Ausgebildet wurde Huth beim 1. FSV Mainz 05, kennt also seinen neuen Teamkollegen Müller schon gut. Zwischen Sommer 2013 und Januar 2018 standen beide bei den Rheinhessen unter Vertrag, erst in der zweiten Mannschaft, später bei den Profis.

Am vergangenen Freitag hatte der Sport-Club bekanntgegeben, dass Uphoff den Klub verlassen werde. "Benni hatte zuletzt als dritter Torwart keine leichte Zeit. Vor allem in der abgelaufenen Saison sammelte er über Einsätze in der 3. Liga Spielpraxis und konnte dadurch seine Position innerhalb unseres Torhüter-Teams lange gut ausfüllen. Diese Option fällt nun weg", hatte Sportdirektor Hartenbach gesagt.