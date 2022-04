Freiburg hat weiter die beste Auswärtsdefensive

Donnerstagabend werden die Freiburger vor dem Fernseher sitzen, um sich beim Europa-League-Spiel der Frankfurter gegen den FC Barcelona auf ihr Auswärtsspiel am Sonntag bei der Eintracht vorzubereiten. Sie werden darauf hoffen, dass es für die Hessen eine intensive Partie wird, damit ihnen die Revanche etwas leichter fallen könnte.

In der Hinrunde hatten die Freiburger rund um das Spiel gegen Frankfurt ergebnismäßig ihre schlechteste Phase. Sie verloren drei Spiele in Folge: bei den Bayern, gegen Frankfurt und in Bochum - nachdem sie mit zehn ungeschlagenen Spielen in die Saison gestartet waren. Die Leistungen in diesen drei Spielen waren allerdings nicht so viel schlechter als zuvor, es fehlte vor allem die Effizienz. Eintracht-Coach Oliver Glasner lobte damals seine Spieler dafür, dass sie nach der Führung gegen "drückend überlegene Freiburger leidenschaftlich verteidigt haben".

Das 0:2 im Hinspiel gegen die Eintracht war für den Sport-Club die erste Niederlage im neuen Europa-Park Stadion. Die Freiburger haben damit zweimal in Folge gegen Frankfurt verloren, diese Negativbilanz haben sie sonst nur noch gegen den FC Bayern München. Gegen den Rekordmeister haben sie am vergangenen Wochenende vier Tore kassiert, wodurch sie nicht mehr die zweitbeste Abwehr der Liga stellen. Sie liegen jetzt mit 33 Gegentoren gleichauf mit Mainz auf Platz drei hinter Bayern (29) und Leipzig (31).

Bollwerk in der Fremde

Führend ist der Sport-Club allerdings weiterhin in der Rangliste der besten Auswärtsdefensiven der Liga: In 14 Auswärtsspielen gab es für die Freiburger nur 15 Gegentore. Das liegt auch daran, dass der SC als einzige Mannschaft neben Fürth in dieser Saison schon viermal 0:0 gespielt hat, und das immer auswärts: in Bielefeld, in Mainz, bei Union Berlin und in Fürth. Die Freiburger präsentieren sich in dieser Saison in fremden Stadien so stabil wie schon lange nicht mehr, sie haben auswärts schon jetzt mehr Punkte geholt (fünf Siege, fünf Unentschieden) als in der gesamten vergangenen Saison (fünf Siege, drei Unentschieden).

Und sie haben jetzt auch schon mit 45 die Punktzahl der Vorsaison erreicht. Um den Punkterekord aus der Saison 2000/01 einzustellen, müssten sie in den verbleibenden sechs Partien noch zehn Punkte holen und mindestens elf, um einen neuen aufzustellen. Die Spieler betonten zuletzt immer wieder, dass sie in diesem Jahr etwas Außergewöhnliches schaffen können, und wollen unbedingt in den internationalen Tabellenplätzen bleiben.

Vielleicht kann dabei auch Nils Petersen helfen, der am Tag nach seiner Vertragsverlängerung gegen Bayern sein 100. Pflichtspieltor für den Sport-Club schoss und auch in der Joker-Wertung weiter davon zog. Eine besonders gute Quote hat der 33-Jährige nämlich gegen Frankfurt. Gegen die Eintracht erzielte Petersen acht Tore, sechs davon als Einwechselspieler. In der Bundesligahistorie hat sonst nur Robert Lewandowski so viele Jokertore gegen einen Verein geschossen (gegen Wolfsburg). Und nur gegen Kevin Trapp erzielte Petersen schon sieben Tore, der Frankfurter Keeper kassierte nur gegen Lewandowski noch ein Gegentor mehr.