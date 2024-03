Höler kontert Musialas Traumsolo: FC Bayern lässt in Freiburg Punkte liegen

Der FC Bayern wähnte sich trotz eines frühen Rückstands nach zwei traumhaften Treffern in Freiburg auf der Siegerstraße. Kurz vor Schluss konterte der Sport-Club aber entscheidend - und mindestens ebenso sehenswert.

Im 2000. Bundesliga-Spiel war der FC Bayern beim zuletzt in der Liga fünfmal sieglosen (0/1/4) SC Freiburg zu Gast. Dort fehlte den Münchnern nicht nur der gesperrte de Ligt (5. Gelbe Karte), sondern auch Sané. Der 28-Jährige hatte schon mit Patellasehnen-Problemen zu kämpfen, Leistenprobleme bremsten ihn final aus.

Freiburg sticht in die Münchner Lücken

So rotierten nach dem 2:1 gegen RB Leipzig Kim und Tel in die erste Elf - Kimmich verteidigte wieder rechts hinten. Genau dort starteten die Breisgauer auch zu Beginn der Partie die meisten Angriffe. Nach einer rund zehnminütigen Abtastphase musste Neuer seine Klasse unter Beweis stellen: Der Bayern-Kapitän verhinderte erst gegen Sallais Kopfball mit einem starken Reflex den Rückstand und lenkte auch den Nachschuss - wieder war es Sallai, diesmal per Fallrückzieher - mit den Fingerspitzen an die Latte (12.). Den Ball klärten die Münchner in dieser Szene jedoch nicht final, Günter jagte die Kugel aus rund 18 Metern ins rechte untere Eck zur SC-Führung (12.).

Schon in der Entstehung von Sallais Doppelchance hatte die FCB-Defensive nicht gut ausgesehen - und tat es auch in der Folge nicht. Besser drin war der Sport-Club, bei dem nach der 1:2-Niederlage beim FC Augsburg Ginter (Startelf-Comeback), Sildillia und Sallai anstelle von Röhl, Kübler und Gregoritsch spielten. Neuer musste in Minute 16 im Eins-gegen-eins mit Günter gar das 0:2 verhindern.

So richtig bekamen die Bayern ihre defensiven Lücken bis zu Pause nicht geschlossen, weil aber die Freiburger sich in der Folge mehr zurückzogen, wurde es nur noch nach einem schnellen Umschalten und Grifos Schlenzer knapp neben das Tor gefährlich (22.).

Tels sehenswerter Schlenzer

Gegen tiefstehende Gastgeber fiel dem Rekordmeister aber lange wenig ein. Meist war das Mittel der Wahl eine Halbfeld-Flanke, die die SC-Defensive aber zuhauf recht leicht verteidigte. Eine Ecke brachten dann aber auch sie nicht richtig weg - und so schlenzte Tel im zweiten Anlauf die Kugel herrlich von der Strafraumkante unhaltbar für Atubolu ins lange Eck zum Ausgleich (35.).

Auch wenn der Keeper bis zur Pause noch bei einem Aufsetzer von Goretzka (39.) und einer Verlängerung von Musiala (45.) eingreifen musste, besser ins Spiel kamen die Gäste erst nach dem Seitenwechsel - zumindest offensiv. Kane hätte halbrechts im Strafraum frei vor Atubolu ausgleichen können, schoss aber nur neben das Tor (47.). Defensiv taten sich aber immer mal wieder Lücken für schnell umschaltende Freiburger auf. Bei diesen schnellen Angriffen hatten die Münchner so ihre Probleme, Eggestein donnerte Sallais Rückpass aber am Tor vorbei (49.).

Insgesamt standen die Breisgauer meist tief, verstanden es aber weiterhin, den Bayern im Strafraum wenig anzubieten. Tel und Musiala kamen immer wieder mit Tempo an den Strafraum, Kane schoss zweimal neben das Tor (63., 64.). Im Gegensatz zum Ende der ersten Hälfte setzte der Sport-Club aber auch immer mal wieder Nadelstiche.

Umstellung bringt mehr Schwung - Musiala dribbelt zum 2:1

Mit der Hereinahme von Laimer und Comebacker Davies stellte Thomas Tuchel auf eine defensive Dreierkette (Dier, Goretzka und Dier) und eine Doppelspitze (Kane und Tel) um. Atubolu hatte gegen Musialas Abschluss Mühe (71.), nach der folgenden Ecke klärte Höler einen Kane-Kopfball vor der Linie (72.).

Oft brachten die Freiburger aber noch einen Fuß entscheidend in die Angriffsbemühungen der Gäste. Einem traumhaften Solo von Musiala hatte die SC-Defensive nichts entgegenzusetzen, dem feinen Abschluss ins lange Eck konnte Atubolu nur hinterhersehen (75.).

Streich wechselt entscheidend

Direkt nach dem Gegentreffer reagierte auch Christian Streich und brachte unter anderem Gregoritsch auf dem Platz. Nach einer Annäherung des Angreifers (81.) und einem Kopfball von Eggestein (83.) fungierte Gregoritsch nach Sildillias langem Einwurf als perfekter Wandspieler für Höler, der die Ablage aus der Luft sehenswert ins lange Eck beförderte (87.).

Der FCB, der nach dem 2:1 nicht konsequent auf den dritten Treffer gegangen war, musste damit erneut einen Rückschlag hinnehmen. Freiburg blieb mit diesem Ergebnis zwar weiter seit sechs Liga-Spielen sieglos, konnte sich aber sehr über diesen Achtungserfolg freuen.

Für beide Teams geht es nun auf internationalem Parkett weiter, der FC Bayern kämpft am Dienstag (21 Uhr) gegen Lazio Rom um das Weiterkommen in der Champions League (Hinspiel: 0:1), am Donnerstag (21 Uhr) steht für Freiburg das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League vor eigenem Publikum gegen West Ham United an. In der Bundesliga empfängt München dann am Samstag den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr), am Sonntag geht es für den Sport-Club zum VfL Bochum (15.30 Uhr).