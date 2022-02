Trotz Elfmeterfehlschuss: Bayern dominiert und siegt in Freiburg

Zweites Spiel, zweiter Sieg 2022 - die Frauen des FC Bayern erwischten einen klasse Start. In Freiburg setzte sich der Meister klar durch, blieb auch im dritten Spiel in Folge ohne Gegentreffer und erhöht den Druck auf den VfL Wolfsburg.

Der FC Bayern startete hochkonzentriert in Freiburg und erarbeitete sich schon in der 2. Minute die erste Chance durch Bühl und Rall. Nur fünf Minuten später war es wieder Rall, die mit ihrer Direktabnahme am hinteren Fünfereck an einer Glanzparade von Borggräfe im Freiburger Tor scheiterte. Freiburg tastete sich in der 10. Minute nach vorne, Büchele zirkelte die Kugel nur knapp über den Querbalken.

Vom Punkt: Gwinn trifft, Magull vergibt

Dann übernahmen aber wieder die Münchnerinnen, die in der 27. Minute zur verdienten Führung kamen. Zadrazil wird von Vojtekova im Strafraum zu Fall gebracht - klare Sache, Elfmeter. Gwinn versenkte den Ball zur verdienten Führung. Die hätte Magull in der 39. Minute ausbauen können, doch die Kapitänin des FCB scheiterte nach einem zweifelhaften Elfmeterpfiff an SCF-Keeperin Borggräfe.

Tore und Karten 0:1 Gwinn (27', Elfmeter) 0:2 Dallmann (53') 0:3 Glas (60') Tore und Karten 0:1 Gwinn (27', Elfmeter) 0:2 Dallmann (53') 0:3 Glas (60') Freiburg Borggräfe - Stegemann , Steuerwald, Wensing - Minge, Karl, Wittje , Büchele , Vojtekova - Müller , Kayikci Freiburg Aufstellung Borggräfe - Stegemann , Steuerwald, Wensing - Minge, Karl, Wittje , Büchele , Vojtekova - Müller , Kayikci Einwechslungen 62. Kolb für Vojtekova

62. Fellhauer für Büchele

85. Bantle für Stegemann

85. Melina Reuter für Wittje

90. Rotzinger für Müller Reservebank Baum (Tor) Trainer: Kraus Bayern Leitzig - Glas , Kumagai, Viggosdottir, Gwinn - Magull , Zadrazil, Rall , Dallmann , Bühl - Schüller Bayern Aufstellung Leitzig - Glas , Kumagai, Viggosdottir, Gwinn - Magull , Zadrazil, Rall , Dallmann , Bühl - Schüller Einwechslungen 55. Damnjanovic für Schüller

62. Vilhjalmsdottir für Dallmann

81. Simon für Glas

81. Beerensteyn für Rall

81. Wenninger für Magull Reservebank Cecilía Rán Rúnarsdóttir (Tor), Asseyi Trainer: Scheuer Schiedsrichter-Team Nadine Westerhoff Bochum Schiedsrichter-Team Nadine Westerhoff Bochum Spielinfo Stadion Dreisamstadion Spielinfo Anstoß 12.02.2022, 13:00 Uhr Stadion Dreisamstadion Freiburg

Die Bayern hatte auch zu Beginn des zweiten Durchgangs das Geschehen im Griff und erhöhten auf 2:0 - begünstigt durch SCF-Torhüterin Borggräfe, die den Ball unbedrängt in die Füße von Dallmann spielte, die keine Mühe hatte, zu erhöhen. Freiburg konnte sich aus der Umklammerung nicht lösen und hatte Glück, das Damnjanovic (56.) und Magull (59.) das 3:0 liegenließen.

Glas mit der Vorentscheidung

Nach einer Stunde war es dann aber Glas, die per Kopf traf und für die Vorentscheidung sorgte. In der Folge kontrollierten die Münchnerinnen weiter das Spiel hatten durch Bühl (77.) noch ein Topchance, beließen es aber beim 3:0.