Freiburg-Fan Schmidt will die "Krönung" - Reicht es für Traoré?

Viele warme Worte hat Heidenheims Trainer Frank Schmidt für den SC Freiburg übrig. Angesichts der guten Bilanz seines eigenen Teams warnt er allerdings.

Frank Schmidt hatte schon fast etwas von Pep Guardiola, als er am Dienstagmorgen bei der Pressekonferenz auf dem Podium saß. So, wie der ManCity-Coach seine Gegner zu loben weiß, so machte es auch der Heidenheimer Trainer mit dem SC Freiburg, der am Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet.

"Zuletzt drei Siege, neun Punkte", rechnete Schmidt die Bilanz der Breisgauer vor. Vor dem Tabellen-Sechsten, der trotz der jüngsten 0:2-Niederlage gegen West Ham europäisch überwintert, drückte der 49-Jährige größten Respekt aus. "Eine richtig gute Mannschaft, spielerisch wie läuferisch", sagte Schmidt. "Auch Standards können sie gut. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht als zu großer Fan oute."

Busch könnte wieder in der Startelf stehen

Schmidt zeigte sich zugleich erleichtert über den eigenen ersten Auswärtssieg der Bundesliga-Geschichte, dem 1:0 in Mainz am Samstag, der sicher beim Unterfangen Klassenerhalt hilft: "Nur mit Heimsiegen schaffst du es nicht." Um das herausragende Jahr mit dem Aufstieg und einer überzeugenden ersten Halbserie im Oberhaus abzurunden, bräuchte es für den FCH-Coach drei Punkte: "Das wäre die Krönung für uns." Damit dies aber gelingen könne, dürfe "keiner in Euphorie verfallen".

Rechtsverteidiger Omar Haktab Traoré konnte am Montag nach Problemen am Hüftbeuger wieder das komplette Programm mitmachen. "Ich hoffe, dass er es wieder in den Kader schafft", sagte Schmidt. Dabei klang durch, dass Marnon Busch ganz gute Karten besitzt, wieder in der Startelf zu stehen.

Denis Thomalla, der am Wochenenende krank fehlte, könnte zurückkehren, ist aber keine Option für die Anfangsformation.