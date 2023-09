Freiburg erneut in Piräus - und doch ist alles anders

Knapp ein Jahr ist es her. Der SC Freiburg gewinnt mit 3:0 bei Olympiakos Piräus und stürmt durch die Gruppenphase der Europa League. Jetzt kommt es zum Wiedersehen - unter ungleich schwierigeren Bedingungen.

Aus Piräus berichtet kicker-Reporter Moritz Kreilinger

Eine Auslosung ist kein Wunschkonzert - sonst wäre es ja keine Auslosung. Ein Satz, der durchaus auch von Christian Streich stammen könnte. Tut er aber nicht. Einen Wunsch hatte der Freiburger Trainer dennoch hinsichtlich der Europa-Reisen seiner Mannschaft. "Wenn es irgendwie geht, nicht nach Piräus", sagte er vor der Auslosung Anfang September. Nicht aus Furcht vor den Griechen, sondern wegen seines Interesses an Neuem. Schon vorige Saison war der SC im Karaiskakis-Stadion zu Gast gewesen. Jetzt, wo die Auslosung nicht mehr zu ändern ist, können die Freiburger immerhin auf ihre guten Erinnerungen zurückgreifen. 3:0 besiegten die Breisgauer die Griechen vor knapp einem Jahr.

An diesem Donnerstagabend (21 Uhr) sind Streich und der Sport-Club erneut in der an Athen grenzenden Hafenstadt gefordert. "Das Schicksal wollte es so, dass wir wieder in Piräus spielen", sagte Streich am Tag vor dem Spiel und machte deutlich, dass außer dem Spielort und dem Namen des Gegners fast alles anders ist. "Diese Mannschaft von Olympiakos hat nichts mehr mit der Mannschaft zu tun, gegen die wir hier gewonnen haben. Wir hatten sie letztes Jahr zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt, sie hatten große sportliche Probleme."

Olympiakos mit vier Trainern in einem Jahr - wie der SC seit 1991

Die vergangene Saison würden sie in Piräus gerne vergessen. Auf dem Papier waren sie damals der Favorit der Europa-League-Gruppe, in der Realität wurden sie mit nur zwei Zählern der "Prügelknabe" für Freiburg, Qarabag und Nantes. Satte 46 Spieler kamen im Saisonverlauf zum Einsatz, vier Trainer versuchten sich erfolglos. Angesichts dieser Historie ist Streich für die Griechen ein Phänomen. Vier Trainer beschäftigte der SC übrigens seit Juli 1991 beginnend mit dem Amtsantritt von Volker Finke. Wie Streich es schaffe, seit 13 Jahren beim SC zu sein, fragte ihn ein Journalist. Lachend korrigierte der ihn erstmal auf zwölf Jahre und erklärte: "Das hat nichts mit mir zu tun eigentlich, es hat mit dem Verein zu tun, es gibt bei uns eine vollständig andere Philosophie als bei Olympiakos wahrscheinlich und bei anderen.“

Doch auch dort sehnen sie sich nach Konstanz. Nach einem erneuten XXL-Umbruch mit insgesamt 16 Neuzugängen ist die Fußballwelt beim Rekordmeister voerst wieder heil. Nach dem Ligastart mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen und 10:0 Toren und zuletzt einem 1:1 gegen den amtierenden Meister AEK Athen sitzt der Spanier Diego Martinez auch recht fest auf seiner Trainerbank und will nun auch international für Furore sorgen. Zumal da ja noch eine Revanche aussteht.

"Wir rechnen mit einer aufgeheizten Stimmung"

An diesem Morgen ist in Piräus nur der viele Autoverkehr zu hören. Das Chaos auf den Straßen hat aufgrund eines Streiks bei der Metro selbst für Athen ein besonders Ausmaß. Bis die elektrisierende Stimmung rund um den Traditionsverein die 160.000-Einwohner-Stadt neben der Millionenmetropole Athen einnimmt, dauert es noch bis in die Abendstunden. "Wir rechnen mit einer aufgeheizten Stimmung. Das war letztes Jahr genauso, es war beeindruckend die Stimmung vor dem Spiel", betont Maximilian Eggestein, der dennoch gerne erneut zum Spielverderber werden würfe. "Damals haben wir dazu beigetragen, dass die Stimmung schnell nicht mehr so gut war. Wir hoffen, dass wir wieder eine ähnliche Richtung einschlagen können."

Abseits des Rasens und rund ums Stadion ist es vor einem Jahr relativ ruhig geblieben - was in Piräus leider nicht an der Tagesordnung ist. Auch an diesem Donnerstag werden die rund 700 mitgereisten Freiburger Fans von ihrem Treffpunkt am historischen Panathenaic-Stadium in einem Konvoi mit Bussen Richtung Piräus gebracht und quasi im Gästeblock abgeladen.

Dann wird ab 21 Uhr deutscher Zeit, 22 Uhr Ortszeit, der Ball rollen. "Wir haben nicht viele Spieler im Kader, die ständig jedes Jahr europäisch gespielt haben. Deswegen braucht uns niemand extra motivieren oder eine Rede halten. Wir freuen uns alle auf die sechs Spiele und hoffen, dass im neuen Jahr ein paar dazukommen", erklärt Eggestein.

Kein Marcelo, kein James, dafür jetzt ein Team

Die ganz großen Namen wie die Ex-Real-Akteure Marcelo und James Rodriguez haben den griechischen Traditionsverein schon im Laufe der chaotischen Vorsaison zügig wieder verlassen. Den entscheidenden Unterschied hat Streich ohnehin jetzt im Kollektiv ausgemacht. "Sie haben viele gute Spieler, jetzt haben sie aber auch eine sehr gute Organisation, sind sehr diszipliniert, arbeiten extrem hart gegen den Ball. Sie laufen, sie arbeiten, sie machen alles", warnt der 58-Jährige.

Einen Spieler hätte Streich gerne mal selbst im Breisgau trainiert: den Kapitän und 56-maligen Nationalspieler Konstantinos Fortounis. Von 2011 bis 2014 spielte der beim 1. FC Kaiserslautern. Richtig glücklich wurden er und die Pfälzer mit ihm in den 77 Pflichtspielen aber nicht. Streich erinnert sich dennoch an das Positive. "Er ist ein sehr interessanter Spieler, das war er damals schon. Wir haben uns mit ihm befasst, mussten damals schauen, was wir finanziell für Möglichkeiten haben. Seine technische Qualität und die Beweglichkeit ist nicht nur uns aufgefallen, sondern anderen Bundesligisten auch", erzählt der Coach. Dennoch ging Fortounis damals nach Piräus - aus heutiger Sicht sicher keine schlechte Entscheidung.

Fokus auf der defensiven Stabilität

Einmal stand der Grieche als Roter Teufel gegen die Freiburger auf dem Rasen. Am 24. März 2012 siegte der SC im Dreisamstadion mit 2:0 - mit einem damals 18-jährigen Innenverteidiger mit dem Namen Matthias Ginter in der Elf. Wenn die Null heute Abend wieder steht, ist der erste Schritt für den Sport-Club getan. Denn nicht nur in Piräus sind die Vorzeichen vor dem Spiel andere. Das Streich-Team war vor einem Jahr als Bundesliga-Zweiter mit 13 Punkten aus sechs Spielen angereist. Jetzt haben sie einen durchwachsenen Start mit zuletzt zwei Niederlagen mit einer Flut von Gegentoren gegen Stuttgart (0:5) und Dortmund (2:4) im Gepäck. Doch wenn ein Bundesligist in den letzten Jahren gezeigt hat, dass er sich von Rückschlägen nicht aus dem Konzept bringen lässt, dann der SC Freiburg.