Freiburg: Entwarnung bei Gregoritsch

Aufatmen beim SC Freiburg. Der am Samstag im Test gegen Straßburg angeschlagen ausgewechselte Sommerzugang Michael Gregoritsch hat sich nicht schwerer verletzt.

"Der Gegner kommt mit gestrecktem Bein und räumt ihn ab. Er konnte nicht weiterspielen, ich hoffe, dass es kein Bänderriss ist", hatte Freiburgs Chefcoach Christian Streich nach dem 3:3 gegen den französischen Erstligisten über die Sprunggelenkblessur des aus Augsburg gekommenen Stürmers gesagt.

Nach eingehenden Untersuchungen haben sich die Hoffnungen des SC-Trainers erfüllt. Gregoritsch hat keinen Bänderriss oder eine ähnliche Verletzung erlitten und soll diese Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der genaue Zeitpunkt ist noch offen und wird je nach Belastbarkeit kurzfristig entschieden. So wird auch bei Roland Sallai verfahren, der die Generalprobe am Wochenende wegen muskulärer Probleme verpasst hat.

Beide wären für Streich wichtige Optionen beim anspruchsvollen Saisonstart am Sonntag im DFB-Pokal bei Zweitligaaufsteiger Kaiserslautern. Die grundsätzlich komfortable Personallage in der SC-Offensive ist nach den Ausfällen von Lucas Höler und Kevin Schade sowie dem längeren Fehlen in der Vorbereitung von Daniel-Kofi Kyereh bereits angespannt.