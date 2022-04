Freiburg-Einspruch: So geht es jetzt weiter

Der SC Freiburg hat nach dem Wechselfehler Einspruch gegen die Wertung des Bayern-Spiels eingelegt. Mit einem Urteil ist schon bald zu rechnen.

Bisher scheinen alle Fakten auf dem Tisch zu liegen, was für ein schriftliches Verfahren mit einem Urteil kurz vor oder nach dem Wochenende spricht. Sofern von Freiburg, das vom renommierten Anwalt Christoph Schickhardt vertreten wird, zusätzliche Fragen aufgeworfen werden, käme aber auch eine mündliche Verhandlung infrage.

Nach Angaben der Freiburger ist die juristische Begründung des Einspruchs beim DFB eingegangen. In ihrer Stellungnahme am Montag hatten sie unter anderem mit der "Gesamtverantwortung für den Verein in wirtschaftlicher als auch sportlicher Hinsicht" sowie der "Schaffung zukünftiger Rechtssicherheit in vergleichbaren Fällen auch für andere Klubs" argumentiert.

Ob das Sportgericht zunächst per Einzelrichterurteil entscheidet oder gleich in einem Dreiergremium, ist dem Gerichtsvorsitzenden Stephan Oberholz überlassen. Ein Dreierurteil würde den Verfahrensweg verkürzen, weil danach gegebenenfalls direkt das Bundesgericht anzurufen wäre. Dessen Urteil ist verbandsintern abschließend.

Kommentar: Zwei große Mängel im Rechtssystem - darum ist der Freiburger Einspruch richtig