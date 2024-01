Freiburg: Der Gegenentwurf zu Robin Hood

Robin Hood, die auch als Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit dargestellte, legendäre englische Literatur- und Filmfigur, könnte gut zu den Werten des SC Freiburg passen. In der Bundesliga präsentiert sich das Team von Christian Streich aber als Gegenentwurf.

Die Existenz von Robin Hood als reale historische Figur ist nicht belegt. Durch Literatur, Folklore und moderne Filme erreichte dieser Charakter aber große Berühmtheit, weit über die Grenzen Englands hinaus. Nach einigen Wandlungen ist Robin Hood nicht zuletzt als Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit bekannt: Den Reichen nehmen und den Armen geben.

Für den einst kleinen, inzwischen eine etablierte Bundesliga-Größe darstellenden, sich mitunter aber immer noch gerne etwas kleiner machenden Sport-Club sind Gerechtigkeit und Fairness auch wichtige Werte. Als nach wie vor bestehender e. V. und großer Verfechter der 50+1-Regel bietet er auch immer mal wieder manch ganz Großen die Stirn.

Im sportlichen Schlagabtausch auf dem Rasen ist die Ausbeute in den Duellen mit den Topteams aber schon seit geraumer Zeit dürftig - obwohl der SC zuletzt zweimal selbst dem Top-6-Klub angehörte. Auch in dieser Saison ist Freiburg eine Art Gegenentwurf zu Robin Hood: Den großen Vereinen geben, den kleinen nehmen.

Gegen die Teams, die aktuell in der oberen Tabellenhälfte stehen, gab es für den Sport-Club sechs Niederlagen bei nur einem Sieg und einem Remis. Gegen die Mannschaften, die aktuell in der unteren Tabellenhälfte stehen, gab es hingegen sechs Siege und zwei Unentschieden.

Setzen sich am Samstag zwei Serie fort?

Während sich Streich und Co. über die schwache Ausbeute gegen die Großen massiv ärgern und in diesen Spielen auch manches Mal Pech hatten, hat ihnen die beeindruckende Konstanz gegen schlechter platzierte Mannschaften den verdienten Platz im oberen Tabellensegment beschert.

An den positiven Aspekt dieser bipolaren Bilanz wollen die Freiburger Profis beim Re-Start am Samstag gegen Union Berlin (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) unbedingt anknüpfen und damit zwei weitere Serien fortsetzen. Zu Hause ist der Sport-Club seit fünf Liga-Partien ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis), während die Hauptstädter ihre jüngsten sechs Auswärtsspiele allesamt verloren haben - Vereinsnegativrekord für Union.

Höler steht gegen Union vor der Rückkehr auf die Bank

Was den Wiederauftakt nach der Winterpause anbelangt, ist Freiburg zudem gewarnt. Vergangenes Jahr kam der SC als Sensationszweiter nach 15 Partien und guten Testspieleindrücken im spanischen Trainingslager überraschend mit 0:6 in Wolfsburg unter die Räder - die höchste Niederlage unter Streich.

Diesmal gab es im einzigen Testlauf des Winters einen positiv überraschenden 5:2-Sieg in Frankfurt. Und zumindest eine Sache ist gewiss. Viele personelle Änderungen in der bei der Eintracht erfolgreichen Startelf wird es nicht geben - weil es sie nicht geben kann. Die Ausfallliste im 25er Profikader ist weiterhin lang. Immerhin wird der in Frankfurt kranke Lucas Höler wohl auf die Bank zurückkehren. Für Innenverteidiger Philipp Lienhart (Adduktorenprobleme) dürfte ein Einsatz gegen Union hingegen noch ein zu hohes Risiko darstellen.