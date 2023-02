Freiburg: Das beste Top-Team gegen den "Rest"

Unter den besten sieben Mannschaften weist Freiburg einen Minus- und einen Spitzenwert auf. Deshalb erreichte der SC so früh wie noch nie unter Christian Streich die 40-Punkte-Marke. Statt über neue Ziele spricht der Trainer aber lieber über floristische Belohnungen.

Mit dem Wunsch nach einem Heimspiel im DFB-Pokal-Viertelfinale, wie ihn auch Streich geäußert hatte, wurde es am Sonntagabend nichts. Stattdessen zog Jaqueline Meißner für den Sport-Club das wohl schwerstmögliche Auswärtsspiel bei den Bayern. Sicher ein kleiner Dämpfer für die sonst nach dem 2:0 in Bochum herrschende Hochstimmung bei den Freiburgern.

Mit dem Erfolg im Ruhrgebiet hat der SC bereits jetzt 40 Punkte gesammelt. "Seit wir zusammenarbeiten waren wir noch nie so früh bei so einer Punktzahl und in diesen Bereichen", sagte Streich, fügte aber gleich hinzu: "Ich will nicht über neue Ziele reden. Wir stehen außergewöhnlich gut da, das gefällt mir logischerweise. Dann reden wir mit der Mannschaft, um was es geht."

Aber eigentlich gehe es nach Ansicht des 57-Jährigen nur um eins: "Im Heimspiel gegen Leverkusen so zu spielen, dass wir eine Chance haben zu gewinnen. Alles andere kommt von allein, Blumen kriegst du eh, wenn du es gut machst. Aber man sollte nicht so viel über Blumen reden, sondern dafür arbeiten, dass du sie kriegst."

Bislang bekam der SC schon einige Sonntagssträuße in seiner historisch erfolgreichen Saison. Er ist noch in allen drei Wettbewerben vertreten und hat nach Platz sechs in der vorigen Saison gute Chancen, zum zweiten Mal in Serie in den Europacup einzuziehen und vielleicht sogar erstmals ein Ticket für die Königsklasse zu ergattern.

Das liegt vor allem an einer Tatsache. Gegen die Mannschaften unterhalb der wahrscheinlichen Europapokalplätze - bei einem Pokalsieger aus den Liga-Top-6 reicht wieder Platz 7 für die Europa Conference League - legt die Mannschaft von Christian Streich eine beeindruckende Konstanz an den Tag und verliert kaum Punkte.

Top gegen die Klubs auf den Plätzen 8 bis 18 - Nachholbedarf gegen die Top-Teams

Mit einem Schnitt von 2,67 Zähler pro Partie gegen die Klubs auf den Plätzen 8 bis 18 ist der Sport-Club unter den besten sieben der Tabelle das beste Team. Eine Niederlage gegen den "Rest" erlaubte sich Freiburg noch nicht, spielte lediglich gegen Gladbach, bei Hoffenheim und Hertha BSC unentschieden. Als Beispiel für diese Stärke dient die reife Leistung vom Samstag in Bochum.

Dafür fällt die Bilanz gegen die anderen Top-Teams bisher bescheiden aus (0,63 Punkte im Schnitt). Den fünf Niederlagen gegen und in Dortmund, in München, in Leipzig und in Wolfsburg stehen bisher nur der beachtliche 4:1-Heimsieg gegen Union Berlin und das 1:1 nach starker Leistung gegen Frankfurt gegenüber. Zumindest gegen die etablierten und finanziell deutlich besser ausgestatteten Spitzenteams München, Dortmund und Leipzig fehlt in aller Regel noch ein gutes Stück.

Sonst wäre der SC Freiburg der heißeste Meisterschaftsanwärter. Das trotz aktuell nur drei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze aber eben kein Teil der Realität, die sich dennoch aus Sicht der Breisgauer hocherfreulich darstellt und viele Blumen verdient hat.