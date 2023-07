Freiburg bindet Eigengewächs Weißhaupt

Mehr und mehr ist Noah Weißhaupt ein Bestandteil der ersten Mannschaft des SC Freiburg geworden. Daher haben die Breisgauer den Vertrag mit dem Eigengewächs vorzeitig verlängert.

27 Pflichtspieleinsätze sind es in der abgelaufenen Saison dann doch geworden für Noah Weißhaupt (eine Vorlage in der Bundesliga), der dabei zwar kein Tor erzielen, sich aber für eine vorzeitige Vertragsverlängerung qualifizieren konnte. Das gab der SC Freiburg am Freitagnachmittag bekannt.

"Noah ist in den vergangenen beiden Jahren zu einem festen Bestandteil unserer Mannschaft geworden", wird SC-Vorstand Jochen Saier in der offiziellen Verlautbarung des Vereins zitiert. Darin erklärt Saier auch Weißhaupts Wert jenseits von direkten Torbeteiligungen: "Speziell gegen Ende der abgelaufenen Saison konnte er bei seinen Einsätzen mit Spielwitz, Variabilität und seinen technischen Fähigkeiten überzeugen."

Weißhaupt, 21 Jahre alt, spielt bereits seit seinem elften Lebensjahr für den Sport-Club aus dem Breisgau, der ihn ausbildete und im Herbst 2021 im Profibereich debütieren ließ. Seither hat der flexibel einsetzbare Angreifer 40 Pflichtspiele in Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League angehäuft.

Saier fordert "Fleiß und Beharrlichkeit"

"Der Sport-Club ist mein Verein und hier möchte ich mich in der Bundesliga durchsetzen", lässt sich Weißhaupt selbst zitieren: "Ich spüre die Wertschätzung und das Vertrauen. Auf dieser Grundlage werde ich weiterarbeiten und mich für noch mehr Einsätze aufdrängen." Dafür fordert Saier von dem Youngster, "an diese Leistungen nun mit Fleiß und Beharrlichkeit anzuknüpfen". Man freue sich aber in jedem Fall über "einen weiteren Spieler im Team, der unsere kompletten Ausbildungsstufen durchlaufen hat".

Über die Vertragsmodalitäten mit dem aktuellen U-21-Nationalspieler, der mit Deutschland bei der EM nach Einsatzminuten in allen drei Gruppenspielen vorzeitig ausgeschieden war, wurde - wie beim SC Freiburg üblich - Stillschweigen vereinbart.