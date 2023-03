Freiburg bindet auch Sportdirektor Hartenbach

Einen Tag nach den Vorständen Oliver Leki und Jochen Saier hat auch Sportdirektor Klemens Hartenbach seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Der sportliche Höhenflug ist für ihn dabei gar nicht entscheidend.

Etwas mehr als zwei Jahre nach seiner letzten Vertragsverlängerung hat Klemens Hartenbach erneut seine Unterschrift gesetzt: Wie der SC Freiburg am Dienstag bekanntgab, ohne eine Laufzeit zu nennen, hat der Sportdirektor sein Arbeitspapier abermals verlängert.

Damit macht der Tabellenfünfte der Bundesliga weiter Nägel mit Köpfen. Erst am Montag hatten sich die Vorstände Oliver Leki und Jochen Saier bis 2027 an den Klub gebunden. Und wie so oft folgte ihr neben Trainer Christian Streich wichtigster Sport-Angestellter wenig später.

Wie das Duo ist auch Hartenbach schon sehr lange bei den Breisgauern. 2001 hatte der einstige SC-Torhüter in Freiburg seine Arbeit als Jugendtrainer aufgenommen, wurde später sportlicher Leiter der Fußballschule und Leiter der Scoutingabteilung. Seit nunmehr zehn Jahren ist der heute 58-Jährige Sportdirektor - und hat damit wie Leki und Saier die erfolgreichste Zeit der Klubgeschichte maßgeblich mitgeprägt.

"Die inhaltliche Überzeugung ist bei uns und bei Klemens voll da"

"Diese Vertragsverlängerung ist keine Selbstverständlichkeit", betont Saier, der anfangs mit Hartenbach gemeinsam als SC-Sportdirektor fungierte. "Wir hinterfragen unsere Arbeit und die Ausrichtung des Vereins stetig. Die inhaltliche Überzeugung ist bei uns und bei Klemens voll da."

Saier lobt: "Klemens und sein Scoutingteam sind ein elementarer Baustein unserer erfolgreichen Entwicklung der vergangenen Jahre. Daher freuen wir uns, die äußerst vertrauensvolle und verantwortungsbewusste gemeinsame Arbeit fortführen zu können."

Dabei ist der gegenwärtige sportliche Höhenflug offenbar nicht entscheidend für Hartenbachs Motivation, seine Arbeit beim SC fortzusetzen. "Das Arbeiten beim SC ist für mich noch immer hochspannend und herausfordernd - unabhängig, ob es um den Klassenerhalt oder die internationalen Plätze geht", wird er in der Klubmitteilung zitiert. "Das sportliche Fundament dauerhaft und nachhaltig mitzugestalten, treibt mich wirklich jeden Tag an."

