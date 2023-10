Freiburg abseits des Schiri-Glücks: Mit Mut zur Ruhe

Abseits des Glücks bei zwei Schiedsrichter-Entscheidungen gingen beim SC Freiburg am Samstag auch taktische und personelle Maßnahmen auf. All das führte zum 2:1-Sieg gegen Bochum, der Christian Streich und sein Team aufatmen lässt - ähnlich wie vor drei Wochen.

Vor dem Spiel gegen Augsburg war die Anspannung vor allem bei Streich groß gewesen. Wegen des folgenden Programms mit dem Ligagastspiel in München nur drei Tage nach dem Europa-League-Highlight gegen West Ham United. Beide Partien gingen verloren. Nach einem unnötigen 1:2 gegen die Engländer war der SC wie befürchtet chancenlos bei den Bayern (0:3). Wie gut, dass man sich zuvor durch das 2:0 gegen den FCA in der Liga Luft verschaffen konnte.

Sieg gegen Bochum "immens wichtig"

So ähnlich lief es nun an diesem Wochenende, drei Wochen später. "Wir wussten, dass wir in der aktuellen Konstellation gegen Bochum zu Hause einen großen Schritt nach vorne machen können, auch weg von den Abstiegsrängen. Deshalb war der Sieg immens wichtig", sagte Innenverteidiger Manuel Gulde. Nach dem Europa-League-Abenteuer am Donnerstag beim serbischen No-Name-Team Backa Topola steht am Sonntag das Auswärtsspiel beim bisher so dominant aufspielenden Tabellenführer aus Leverkusen an. Eine ähnliche große Hürde wie in München.

Auf beide Termine kann sich der SC nun aber in Ruhe vorbereiten nach dem Sieg gegen Bochum. Der war auch einem gewissen Mut von Streich und seinem Trainerteam bei der Aufstellung zu verdanken. Sie setzten anders als zuletzt wieder mal auf ein 3-4-3 mit gleich zwei nach vorne orientierten Schienenspielern. Die gelernten Offensivkräfte Ritsu Doan und Noah Weißhaupt erzielten dort ihre Wirkung. Doan markierte das wichtige 1:1 nach gutem Laufweg von außen in den Strafraum, vergab noch eine Volley-Großchance nach wunderbarem Chipball von Philipp Lienhart und bediente kurz vor der Pause Maximilian Philipp, dessen Torschuss den Handelfmeter nach sich zog.

Grifo darf weiterspielen und mit Weißhaupt harmonieren

Dass Vincenzo Grifo als erfolgreicher Strafstoßschütze zu diesem Zeitpunkt nach seinem unabsichtlichen, aber gesundheitsgefährdenden Foul an Cristian Gamboa nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen, ist mehrfach festgestellt worden. Da Schiri Tobias Reichel ihn aber weiter mitmachen ließ, harmonierte er insgesamt gut mit Weißhaupt. Bei seinem Startelfdebüt in dieser Saison wurde der dribbelstarke, frühere U-21-Nationalspieler durch Tiefenläufe gefährlich und konnte oft nur per Foul gestoppt werden, was gerade in der zweiten Hälfte zu aussichtsreichen Freistößen führte.

Die Maßnahme, trotz guter Alternativen (Sildillia, Kübler, Schmidt) in der Dreierkette neben dem Stammduo Ginter/Lienhart auf den erfahrenen Zweikämpfer Gulde zu setzen, hatte ebenso einen positiven Effekt wie auch die herbeigesehnte Liga-Rückkehr des zuvor gesperrten Mittelfeldstrategen Nicolas Höfler. Nachdem zuletzt vor allem der Angriffsmotor deutlich gestottert hatte, zeigten die SC-Profis zumindest phasenweise einen besseren, gefährlicheren und variableren Fußball, erspielten sich insgesamt sieben Torchancen.

Freiburg mit mehr Tiefe im Kader

Auch bei den vier aus unterschiedlichen Gründen bisher unglücklich agierenden Angreifern ist Besserung in Sicht. Philipp provozierte bei seinem Startelfdebüt zumindest den entscheidenden Strafstoß, die zuletzt angeschlagenen Michael Gregoritsch (Wadenverletzung) und Lucas Höler (Infekt) kamen ebenso als Joker wie auch Junior Adamu.

Die personellen Optionen haben sich also in fast allen Mannschaftsteilen erhöht und über weite Strecken passte auch die Defensivleistung. Bemerkenswert vor allem, dass es trotz der nur knappen Führung und Bochumer Brechstangen-Methoden gelang, nach der 66. Minute keine Torchance der Gäste mehr zuzulassen. Seinen Anteil am Sieg hatte auch der junge, neue Stammkeeper Noah Atubolu: Gegen den frei auf ihn zustürmenden Christopher Antwi-Adjei parierte er stark (57. Minute). Auf dieser Basis kann der SC zuversichtlich in die Zukunft blicken.