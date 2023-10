Freibergs Außenstürmer Gerezgiher: "... dann wäre er nicht mehr bei uns"

Der SGV Freiberg hat die Niederlage gegen Offenbach verarbeitet und ist gegen die TuS Koblenz in die Erfolgsspur zurückkehrt. Ein Faktor: Außenstürmer Filimon Gerezgiher, der am Wasen allerdings etwas Anlaufzeit benötigt hatte.

Vom Ergebnis her zeigte die Überraschungsmannschaft der letzten Wochen, der Sport- und Gesangsverein Freiberg, eine Reaktion auf die Niederlage vier Tage zuvor bei den Offenbacher Kickers, aber es war ein mühsamer Weg zurück in die Erfolgsspur. Sechs Siege und ein Unentschieden hatten den SGV Freiberg in der Tabelle weit nach vorne gebracht, dann mussten sich die vor allem offensiv harmlosen Freiberger auf dem Bieberer Berg erstmals wieder geschlagen geben. Dünn war nun auch die Leistung gegen den auswärts noch punktlosen Aufsteiger TuS Koblenz, am Ende aber zählte nur der 2:0-Erfolg durch späte Treffer.

"Ich bin nicht zufrieden, es war kein gutes Spiel von uns. Der Gegner hat es gut gemacht und tief verteidigt. Nachdem wir bisher gegen die Topmannschaften immer Hurra-Fußball gespielt haben, waren wir diesmal der haushohe Favorit und haben teilweise wie gelähmt gespielt. Es war ein Kopfspiel. Aber wir sind geduldig geblieben", meinte SGV-Trainer Roland Seitz (59) und fügte schmunzelnd an: "Wenn man schlechte Spiele gewinnt, ist man eine gute Mannschaft."

Kuhinja mehr als ein Joker

Mit Ruben Reisig (27) war der in Offenbach vermisste aggressive Zweikämpfer nach einer Gelbsperre ins Team zurückgekehrt. Für die Tore sorgten zwei Angreifer, die seit Wochen in der Offensive die Akzente setzen. Nach seinen erfolgreichen Joker-Einsätzen durfte Emir Kuhinja (21) von Anfang an ran, bildete mit Simon Klostermann (23) eine Doppelspitze und erzielte mit seinem fünften Saisontreffer kurz vor Schluss den 2:0-Endstand. Den Elfmeter, den er im Nachschuss acht Minuten vor Schluss zur Führung verwandelte, hatte Filimon Gerezgiher (23) selbst herausgeholt. Zuvor war er mit drei Distanzschüssen an Neuzugang Michael Zadach (23) im Koblenzer Tor gescheitert.

"Er kam ja im Januar zu uns und wir mussten schon mit ihm arbeiten. Wenn er immer so gespielt hätte, wäre er nicht mehr bei uns", hatte Trainer Seitz schon vor Wochen den dribbelstarken und torgefährlichen Außenstürmer (6 Saisontore) gelobt. Gerezgiher konnte sich nach seinem Wechsel 2022 vom Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen beim VfB Stuttgart II nicht durchsetzen und war zudem in seiner Freiberger Anfangszeit angeschlagen.

Schatten voraus wirft währenddessen das Derby Anfang November gegen die Stuttgarter Kickers, zu dem rund 3000 Zuschauer erwartet werden. Präsident Emir Cerkez erhielt jetzt positive Nachrichten von der Polizei und der Stadt: Es darf im heimischen Wasenstadion gespielt werden. Um Sicherheitsauflagen zu erfüllen, wird der SGV einen zusätzlichen Gästebereich installieren.