Freiberg verliert die Tabellenführung - Offenbach enttäuscht gegen Koblenz

Am 14. Spieltag der Regionalliga Südwest verlor der SGV Freiberg die Tabellenführung an den Derbysieger Stuttgarter Kickers. Bereits am Freitag hatte Kickers Offenbach die auswärtsschwache TuS Koblenz zu Gast, konnte aber auch in Überzahl keinen Siegtreffer mehr erzielen.

Kickers schlagen die VfB-Reserve

Das Stadtderby zwischen dem VfB Stuttgart II und den Stuttgarter Kickers war nicht nur ein Duell zweier rivalisierender Klubs, sondern gleichzeitig auch ein Spitzenspiel. Am Samstag zeigten sich die Blauen, die im eigenen Stadion offiziell als Auswärtsmannschaft firmierten, wie ein Spitzenteam. Nach überlegener erster Halbzeit belohnte Antlitz seine Farben mit einem Volley-Treffer (48.). Berisha legte per Kopf in der 60. Minute das 2:0 nach. Beide Vorlagen kamen übrigens von Kammerbauer, der nicht nur in diesen Szenen mit präzisen Flanken gefiel. Danach waren die Kickers dem dritten Treffer sogar näher als der VfB dem Anschluss, sodass der Derbysieg als hochverdient zu bezeichnen ist. Als schöner Nebeneffekt sprang für das Ünal-Team noch die Tabellenführung heraus.

Mainz II kommt mit Verspätung an

Der bisherige Spitzenreiter SGV Freiberg musste sich am Samstag der U 23 des FSV Mainz 05 geschlagen geben. Dabei fanden die Hausherren besser in die Partie. Mit zunehmender Spieldauer brachten die Nullfünfer aber einen Fuß in die Tür. Apropos "Fuß": Den hielt Freibergs Sankoh im eigenen Strafraum gegen Hartmann drauf und somit gab es Elfmeter. Rupil verwandelte in der 39. Minute. Die Freiberger wollten anschließend den Ausgleich erzwingen, kamen aber nur zu begrenzt gefährlichen Aktionen. Und so sattelte Shabani in Minute 64 das 2:0 drauf, als Gibs eine Rupil-Flanke vor seine Füße abwehrte. Doch endgültig war damit der Deckel nicht drauf, weil in der 86. Minute eine Flanke von Littmann hinter Mainz-Keeper Mohn im Kasten einschlug. In der letzten Aktion der Partie wuchs Mohn über sich hinaus, als er erst gegen Gerezgiher parierte und dann auch den Nachschuss von Kuhinja entschärfte. Damit war der bisherige Spitzenreiter endgültig seinen Platz an der Sonne los.

SGE II kann es auch ohne Futkeu

Auch ohne ihren verletzten Toptorjäger Futkeu konnte sich die U 21 von Eintracht Frankfurt beim Bahlinger SC behaupten. Im ersten Durchgang stand mit Grawe ein stark haltender BSC-Keeper den Frankfurter Bemühungen noch im Weg. Nach knapp einer Stunde ging Kolbe nach einem Körperkontakt mit Wehrle im Bahlinger Strafraum zu Boden, es gab Elfmeter. Bookjans übernahm die Verantwortung und besorgte die Führung für die SGE-Talente. Die anschließenden Bemühungen der Hausherren gerieten viel zu unpräzise. Brauburger schraubte nach schönem Solo in der Nachspielzeit den 2:0-Endstand drauf.

Hajdaraj wird zu Steinbachs Last-Minute-Helden

Der TSV Steinbach Haiger bleibt im Titelrennen weiter dran. Am Samstag hatte Kellerkind Astoria Walldorf im ersten Durchgang aber die klareren Möglichkeiten. Fahrenholz zwang nach knapp einer halben Stunde Schulze Kökelsum zu einer Glanztat. Eine abgerutschte Flanke von Krüger touchierte in der 45. Minute die Latte. Auch nach Wiederbeginn hatten die Hessen so ihre Probleme. Das nutzte Stich in der 53. Minute, der eine Flanke volley ins kurze Eck bugsierte. Mit einem Firat-Freistoß, der knapp vorbeistrich, läuteten die Gäste eine Leistungssteigerung ein. Erster nennenswerter Effekt: Wähling staubte in der 72. Minute zum 1:1 ab. Der eingewechselte Hajdaraj ließ in der Schlussviertelstunde noch zwei Großchancen liegen, ehe er tief in der Nachspielzeit FCA-Keeper von der Felsen nach einem Rückpass regelkonform störte und ins leere Tor einschob. Astorias Co-Trainer Schön sah kurz zuvor übrigens Rot wegen zu heftigem Protestierens.

SG Barockstadt dreht nach der Pause auf

Richtig offensivstark trat die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gegen die TSG Balingen auf. Eine starke Anfangsphase krönte Frey in der 10. Minute nach einem Eckball mit einer spektakulären Direktabnahme aus der Drehung. Sechs Zeigerumdrehungen später waren erstmal die Gäste an der Reihe. Kuhn flankte von rechts in die Mitte, wo Meiser seinen Fuß gewinnbringend hineinhalten konnte. Das musste die SGB erstmal verdauen, sodass nun Balingen Feldvorteile für sich reklamieren konnte. Gegen Ende der ersten Halbzeit fanden die Hessen wieder zurück in die Partie. Petö scheiterte zunächst noch am Pfosten, ehe sich Köhl in der 44. Minute blitzschnell drehte und den Ball zur 2:1-Pausenführung ins Netz zimmerte. Im zweiten Spielabschnitt lief der 22-jährige Sommerneuzugang endgültig zur Gala-Form auf. Erst schloss er ein energisches Solo mit einem Flachschuss ins lange Eck ab (52.), dann zog er nahe der Grundlinie von rechts in den Strafraum und verwandelte mit einem Linksschuss zu seinem dritten Treffer des Nachmittags (59.). Hochverdient, da nach der Pause nur Fulda offensiv stattfand. Allerdings brachte Akkaya die Gäste in der 66. Minute mit einem Schuss am linken Fünfereck wieder etwas näher heran. Leichte Zweifel am Heimdreier waren nun wieder angebracht, ehe Pomnitz in der 82. Minute mit seinem Distanzschuss zum 5:2 wieder für Beruhigung bei den Hessen sorgte. Schaaf durfte knapp 180 Sekunden später mit einem weiteren Distanzschuss den 6:2-Endstand nachlegen.

FSV Frankfurt beendet Ergebnisdelle

Nach zuletzt drei sieglosen Partien wollte der FSV Frankfurt gegen den VfR Aalen zurück in die Erfolgsspur. Zielte del Vecchio nach einer Viertelstunde noch knapp vorbei, ließ Boutakhrit zehn Minuten später VfR-Torwart Witte keine Chance und schob platziert ins Eck. Danach waren die Aalener das bessere Team und hätten sich den Ausgleich verdient gehabt. Stattdessen erhöhten die Bornheimer in Person von Ünlücifci in der 44. Minute auf 2:0. Der 26-Jährige war mit einem platzierten Flachschuss erfolgreich. Spätestens in der 68. Minute waren die Zweifel am Heimsieg auf ein Minimum reduziert. Denn in jener Minute schraubte McLemore nach Doppelpass mit Ünlücifci das 3:0 drauf. Die Gäste gaben sich zwar nicht auf, gestalteten ihre Offensivbemühungen aber zu harmlos, sodass das 3:0 bis Abpfiff Bestand hatte.

Homburg bleibt in der Spur

Mit dem FC 08 Homburg und Hessen Kassel kreuzten zwei wachechte Traditionsklubs am Samstag die Klingen. Während der FCH nach sieben Punkten aus den vorangegangenen drei Partien wieder nach oben blicken darf, ist für den KSV im Moment Abstiegskampf angesagt. Und so verwunderte es kaum, dass die Gastgeber sofort ein Chancenplus verzeichneten. Kassel hatte mit Langhoff aber einen aufmerksamen Keeper mitgebracht. In der 32. Minute war dieser aber auch besiegt. Nach schnellem Angriff probierte es Mendler nach Zuspiel von Weihrauch aus 17 Metern und der Schuss saß. Doch eine Minute vor der Pause stand es etwas überraschend 1:1, nachdem Kang einen langen Ball gut verarbeitete, seine Gegenspieler stehen ließ und das Leder im Netz unterbrachte. An den Spielanteilen änderte das nichts, der FCH blieb tonangebend und ging in der 56. Minute erneut in Führung. Nachdem Kassel einen Mendler-Freistoß nicht klären konnte, traf Schmidt aus dem Getümmel. Danach verhinderte Langhoff die Vorentscheidung, bei der einzigen ernstzunehmenden Kasseler Chance durch Itoi war auch Homburgs Torwart Kretzschmar in der 75. Minute hellwach.

Hoffenheim II dreht Rückstand

Der TSV Schott Mainz ging gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim als Außenseiter in die Begegnung. Das hinderte die Rheinhessen aber nicht daran, in der 17. Minute in Führung zu gehen. Assibey-Mensah legte im Anschluss an einen Konter im Strafraum auf Embaye ab und der ließ sich diese Chance nicht entgehen. Lange fanden die TSG-Talente keine Lücken im nun dichten Mainzer Abwehrverbund. Erst in den finalen Minuten des ersten Durchgangs verzeichnete Hoffenheim ein paar brauchbare Abschlüsse. In der 54. Minute war es dann passiert, Mazagg legte quer auf den im Fünfmeterraum postierten Mokwa und der schob mühelos ein. Mit einem von Schmahl verwandelten Foulelfmeter ging die TSG in Führung (62.). Einzig die Chancenverwertung ließ bei den Kraichgauern danach zu wünschen übrig. Erst in der 86. Minute erzielte Kalambayi nach Steckpass das 3:1. Kelati ließ nochmal die Mainzer Latte zittern, dann war Schluss.

Zumindest Joker Urbich sticht

Kickers Offenbach war die letzten Wochen ein Muster an Inkonstanz. Da schien das Schlusslicht TuS Koblenz am Freitag wie gerufen zu kommen, um nach dem 3:2 in Balingen den nächsten Sieg folgen zu lassen. Und tatsächlich legte der OFC vor stimmungsvoller Kulisse am Bieberer Berg sofort munter los und verzeichnete sofort vielversprechende Torgelegenheiten. Doch der letzte Punch fehlten den Hessen, sodass ab der 30. Minute auf einmal Koblenz seine Chance witterte. Bach lief nach nach einem Offenbacher Fehler im Spielaufbau alleine auf Brinkies zu und wurde von diesem gerade noch so gestoppt. Beim anschließenden Eckball bewahrte der Pfosten die Kickers vor dem Rückstand. Doch die TuS blieb dran und Qenaj brachte nach einem erneuten OFC-Ballverlust im Spielaufbau mit dem Außenrist die Gäste in Führung (36.). Das Pfeifkonzert von den eigenen Fans womöglich noch in den Ohren, kam Offenbach mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und münzte das in positive Energie um. Feigenspan bediente in der 46. Minute den frisch eingewechselten Urbich, der zum Ausgleich traf. Endgültig greifbar schien die Wende, als der bereits verwarnte TuS-Akteur von der Bracke in der 68. Minute mit gestrecktem Bein Sorge foulte und deswegen folgerichtig Gelb-Rot sah. Doch zunächst köpfte Esmel knapp über das OFC-Tor. In den finalen Minuten drängten die favorisierten Hausherren das Kellerkind zwar tief in dessen eigene Hälfte, aber viele Lücken fand die Elf von Christian Neidhart nicht, sodass es bei der aus Offenbacher Sicht ernüchternden Punkteteilung blieb. Für Koblenz bedeutete dieses 1:1 hingegen den ersten Zähler auf fremdem Platz.