Freiberg übernimmt die Spitze - Offenbach siegt trotz Chancenwuchers

Der SGV Freiberg übernimmt von der spielfreien VfB-U-21 vorerst die Tabellenführung. Auch, weil sich die Stuttgarter Kickers für ihren großen Aufwand nicht belohnen konnten. Siege gab es am Samstag auch für Kickers Offenbach, den Bahlinger SC und Astoria Walldorf. Zum Auftakt am Freitag erkämpfte sich Schlusslicht TuS Koblenz einen Zähler gegen den FC Homburg.

Wilde Minuten in Balingen: OFC siegt

Fünfter Saisonerfolg für Kickers Offenbach: Bei der TSG Balingen gewann der OFC mit 3:2. Ein früher Doppelschlag brachte Offenbach klar auf Kurs: Staude fasste sich aus der Distanz ein Herz und stellte mit der ersten Torannäherung auf 1:0 (3.), dann köpfte Alvarez bei Chance Nummer zwei auch gleich das 2:0 ins Balinger Netz (6.). In Folge hatten die Gäste alles im Griff, Balingen brauchte etwas Zeit, um selbst aktiver zu werden. Bis zur Pause blieb es beim Zwischenstand. Weil die Kickers nach Wiederanpfiff ihre Chancen liegenließen, wurde es wild: Zunächst konnte die TSG überraschend binnen Augenblicken ausgleichen: Vochatzer war erst nach einem Freistoß aus kurzer Distanz mit dem 1:2 zur Stelle (58.), dann stand er nur zwei Minuten später nach einer Ecke parat und besorgte das 2:2 (60.). Doch auf der Gegenseite bekam direkt Alvarez nach einer Flanke zentral zu viel Raum und brachte seine Offenbacher wieder mit 3:2 in Führung (62.). Und auch jetzt spielte der OFC weiter nach vorne, zeigte sich aber viel zu nachlässig in seiner Chancenverwertung. Staude und Wanner hätten die Entscheidung erzielen müssen. So aber blieb es eine Zitterpartie - mit gutem Ausgang aus Sicht der Offenbacher.

Yilmaz rettet Schott einen Punkt

Das Aufsteigerduell zwischen der U 21 der Frankfurter Eintracht und dem TSV Schott Mainz endete mit einem späten 2:2-Remis. Die Heimelf hatte in Durchgang eins etwas mehr vom Spiel, Raebiger besorgte nach einer knappen halben Stunde so auch die 1:0-Führung für die Eintracht, tunnelte dabei den Keeper (29.). Bitter für die Eintracht: Topstürmer Futkeu verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung und musste früh ausgewechselt werden. Nach Wiederanpfiff glich Fischer für Schott zum 1:1 aus, musste dabei nur mehr den Fuß hinhalten (59.). Zwar besorgte Bonianga nach einer Einzelaktion die erneute 2:1-Führung für die Frankfurter (72.), die allerdings nicht über 90 Minuten Bestand hatte: Den Gästen gelang kurz vor dem Ende durch der eingewechselten Yilmaz nach einem Konter noch das umjubelte 2:2 (89.).

Bahlingen jubelt in Aalen

Der Bahlinger SC macht einen Schritt aus dem Keller: 2:0 hieß es am Samstag beim Gastspiel in Aalen. Viel war nicht los im ersten Durchgang, so ging eine chancenarme Partie folgerichtig mit einem torlosen Remis in die Pause. Nach Wiederanpfiff wurde das Geschehen unterhaltsamer: Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten, es waren aber die Gäste, die stachen: Nach einer Flanke kam Pepic an den Ball und besorgte das 1:0 für Bahlingen (73.). Zwar suchte der VfR die schnelle Antwort, dann aber zog der BSC der Heimelf endgültig den Zahn: Nach einer Flanke unterlief Thermann ein technischer Fehler, Wehrle nahm das Geschenk an und stellte den 2:0-Endstand her (86.).

Kickers verpassen Rang eins

Keine Tore und keinen Sieger gab es zwischen den Stuttgarter Kickers und dem FSV Frankfurt. Nach ereignisarmen Beginn hatte Dicklhuber nach einer halben Stunde die bis dato beste Chance der Partie. Nun machte die Heimelf weiter Druck, ehe es noch vor der Pause zu zwei Platzverweisen kam: Erst musste der Stuttgarter Kalajdzic mit glatt Rot vom Feld, nur kurz darauf sah Khan Agha nach einem Foul die Ampelkarte auf Seiten der Frankfurter. Nach Wiederanpfiff spielten die Kickers weiter forsch nach vorne, verpassten aber ihre guten Möglichkeiten. Der FSV konnte sich kaum befreien, kam selbst erst in der Schlussphase durch den eingewechselten McLemore zu Chancen. Am Ende blieb es torlos, die Kickers konnten sich für ihren an diesem Tag geleisteten Aufwand einfach nicht belohnen.

Doppelpack Marino: Walldorf siegt Last-Minute

Der FC-Astoria Walldorf konnte einen späten 2:1-Sieg bei der Mainzer Reserve bejubeln. Im ersten Durchgang gab es keine Treffer, die Chancen waren allerdings gerecht verteilt. Nach Wiederanpfiff tat sich dann schnell was auf der Anzeigentafel: Nachdem Politakis einen Freistoß an die Unterlatte setzte, war Marino per Kopf mit dem 1:0 für die Gäste zur Stelle (50.). Schmidt stellte per Foulelfmeter zwar schnell auf 1:1 (56.), im Anschluss aber war es Walldorf, das den entscheidenden Punch setzen konnte: Nachdem Politakis einen weiteren Freistoß nur ans Aluminium setzte, schickte Barry Neuzugang Marino (ausgeliehen vom KSC) auf Reisen, der bereits tief in der Nachspielzeit den umjubelten 2:1-Siegteffer besorgte (90.+3).

Freiberg dreht Partie in Kassel

Mit einem 2:1-Erfolg gegen Hessen Kassel übernimmt der SGV Freiberg vorerst die Tabellenführung von der an diesem Wochenende spielfreien VfB-U-21. Die Heimelf erwischte dabei noch einen Traumstart: Sararer eroberte mit Einsatz den Ball und bediente Kang, der nur mehr zum 1:0 einzuschieben brauchte (2.). In Folge war es eine offene Partie; für die zunehmend druckvoller agierenden Freiberger hatten die Gerezgihers Ausgleichschancen: Erst scheiterte Filimon frei vor dem Keeper, kurz vor der Pause dann vergab Joel einen Strafstoß, erneut zeigte sich dabei Langhoff bockstark. Nach Wiederanpfiff verpasste Zografakis für Kassel ein erneutes schnelles Tor, so klingelte es auf der Gegenseite: Nach einer Ecke köpfte Trkulja einen zweiten Ball aus rund 15 Metern zum 1:1 ein (47.). Und gleich darauf gab es nach einem Handspiel wieder Strafstoß für den SGV, diesmal trat Filimon Gerezgiher an und brachte die Gäste mit 2:1 in Führung (51.). Nun rannte die Heimelf zwar an, vergab aber die wenigen sich bietenden Möglichkeiten. Freiberg war mit seinen gefährlichen Kontern näher dran am dritten Treffer und jubelte am Ende über drei Punkte. Der KSV hingegen verliert das dritte Heimspiel hintereinander.

Koblenz ärgert Homburg

Die Regionalliga Südwest startete mit einer Überraschung in den 12. Spieltag. Nach fünf teils deutlichen Niederlagen in Serie trotzte das Tabellenschlusslicht TuS Koblenz dem zuletzt so formstarken FC 08 Homburg einen Zähler ab. In einer Partie, in der die Rollenverteilung klar verteilt zu sein schien, erwischte der Favorit einen schlechten Start. Bei einem langen Ball von Esmel sah die Homburger Hintermannschaft alles andere als gut aus. Shaqiri ließ sich frei vor Kretzschmar nicht beirren und vollendete eiskalt ins rechte Eck (12.). Der frühe Gegentreffer löste Schockstarre in den Beinen der Gäste aus. Homburg fiel auch lange nach dem 0:1 offensiv nur wenig ein. Koblenz verteidigte giftig und hielt die Abstände eng. Wenn es spielerisch nicht läuft, muss es in solchen Fällen dann eben ein Standard richten. Das dachte sich dann wohl Homburgs Mendler, dessen Freistoß weit in den Strafraum flog, wo Eisele goldrichtig stand und den Ball ins Tor lenkte (33.). Nach der Pause änderte sich wenig an der Statik des Spiels. Homburg bemühte sich, fand gegen die vielbeinige TuS-Defensive aber keine Lücke. Einzig die Standards und Flanken aus dem Halbfeld sorgten immer wieder für Unruhe. Koblenz schien seine Körner in der Arbeit gegen den Ball verbraucht zu haben, nach vorne kam bis auf vereinzelte Nadelstiche kaum noch etwas. Defensiv machte das Abwehrbollwerk von Cheftrainer Michael Stahl einen eisernen Eindruck und kam auch in den Schlussminuten unter den zahlreichen Homburger Flanken nicht ins Wanken. Am Ende stand also eine Punkteteilung, die sich Koblenz aufgrund der leidenschaftlichen Arbeit gegen den Ball auch verdient hatte.