Freiberg: Torwart Gelt bleibt

Michael Gelt und der SGV Freiberg haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der 22-jährige Keeper wird demnach auch kommende Spielzeit am Freiberger Wasen zwischen den Pfosten stehen. Gelt hütete in der laufenden Saison in neun Partien das Tor, ließ dabei fünfmal keinen Gegentreffer zu.