Freiberg schlägt in der 3. Liga zu: Marco Kehl-Gómez kommt an den Wasen

Der SGV Freiberg vermeldet im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg einen neuen Top-Transfer: Von Drittligist Türkgücü München kommt Marco Kehl-Gómez zum Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg.

Mit Marco Kehl-Gómez wechselt ein erfahrener Mittelfeldspieler an den Freiberger Wasen. Der 29-jährige, 1,81 Meter große zentrale Mittelfeldspieler mit schweizerisch-spanischen Wurzeln kommt vom Drittligist Türkgücü München und unterschreibt beim SGV einen langfristigen Vertrag. "KG", wie er genannt wird, bringt reichlich Erfahrung mit nach Freiberg: Mit 47 Spielen in Liga drei und 197 Spielen in der Regionalliga, sowie acht Spielen im DFB-Pokal soll er ein wichtiger Baustein für das Ziel "Regionalliga" im Kader des SGV werden. Vor seiner Station in München sorgte Kehl-Gómez in der Saison 20/21 als Kapitän des West-Regionalligisten RW Essen im DFB-Pokal für Furore, als man Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und Bayer 04 Leverkusen aus dem Wettbewerb kegelte und erst im Viertelfinale an Holstein Kiel scheiterte.

Von links: Cheftrainer Evangelos Sbonias, Sportdirektor Dr. Christian Werner, Marco Kehl-Gómez, sportlicher Leiter und Mannschaftskapitän Marco Grüttner. SGV

Nun möchte Marco Kehl-Gómez nach einer schwierigen Hinrunde in München wieder voll angreifen. In Freiberg trifft er dabei auf alte Bekannte. Mit Christian Mauersberger und Marcel Hofrath spielte er beim Chemnitzer FC in der dritten Liga. "Im persönlichen Gespräch hat es schnell gepasst, und dass er Lust auf die Aufgabe hier hat, hat man direkt gespürt. Er wird uns mit seinen fußballerischen und menschlichen Qualitäten sofort weiterbringen", so Evangelos Sbonias, Cheftrainer des SGV.

"Ich sehe in diesem Projekt sehr viel Potenzial und habe deshalb einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Zudem ist es angedacht, dass ich in den letzten zwei Jahren im sportlichen Management mitwirken kann. Meine Familie ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor und wir freuen uns wieder in der Nähe unserer Heimat zu leben", wird Marco Kehl-Gómez in der Pressemeldung des Vereins zitiert.