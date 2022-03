Freiberg macht's: Söckler setzt späten Lucky-Punch gegen die Stuttgarter Kickers

Es war das absolute Top-Spiel zweier der Liga enteilter Mannschaften: Am Mittwochabend setzte sich dabei der SGV Freiberg spät bei den Stuttgarter Kickers durch. Im Keller sendeten einige Teams Lebenszeichen.

Angerichtet war's auf der Waldau, 4650 Zuschauer kamen bei bestem Fußballwetter zum Flutlichtkracher zwischen den beiden punktgleichen Spitzenteams der Liga, den Stuttgarter Kickers und dem SGV Freiberg. Und am Ende jubelten die Gäste durch einen Treffer spät in der Nachspielzeit.

Die ersten Halbchancen gehörten dem SGV, insgesamt aber präsentierte sich die erste Hälfte recht chancenarm. Beide Teams belauerten sich - mit der letzten Aktion vor der Pause aber ging Freiberg, das etwas mehr fürs Spiel tat, nicht unverdient in Front: Bei einem Gegenzug war die Kickers-Abwehr noch nicht recht sortiert, eine schöne Hereingabe legte Mauersberger per Kopf ins Eck zum 1:0 (45.). Nach Wiederanpfiff wurden die Kickers natürlich aktiver, Campagna prüfte Burkhardt mit einem herrlichen Distanzvolley. Freiberg agierte recht passiv in dieser Phase - und das sollte sich rächen: Nach einer Stunde zimmerte Moos, am Strafraum freigespielt, einen Ball unter die Latte und ins Netz - 1:1 (60.). Wenig später verpasste Reisig alleine vor Burkhardt die Stuttgarter Führung. Nachdem ein Flitzer für eine Spielunterbrechung und eine lange Nachspielzeit sorgte, kamen die Freiberger, von denen im zweiten Durchgang nicht viel zu sehen war, in der letzten Aktion der Partie dann doch noch zum glücklichen Siegtreffer. Der fiel nach einer Ecke: Sökler lief am kurzen Pfosten ein und verlängerte den Ball ins lange Eck zum umjubelten 2:1 für seinen SGV (90.+7). Die Kickers waren bedient.

"Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen", sagte Kickers-Coach Ünal, "das Spiel hat gezeigt, dass wir bis zum Ende Druck machen werden im Kampf um Platz eins." Mit seinem Gegenüber, SGV-Coach Sbonias, war er sich einig, ein "geiles Spiel" gesehen zu haben. "Beide Mannschaften sind an die Grenzen gegangen, beide Mannschaften hatten die Chance zum Lucky-Punch. Wir haben sie heute genutzt", so Sbonias.

Da jubelten noch die Stuttgarter: Moos traf sehenswert zum 1:1. IMAGO/Pressefoto Baumann

Göppingen untermauert Rang drei

Doch auch anderswo wurde gespielt an diesem Mittwochabend. So setzte sich der Göppinger SV im Verfolgerduell mit 2:1 gegen den FC Villingen durch - auch hier fiel der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit. Es war ein doch glücklicher Sieg, den Renner erst in Minute 90.+3 per Kopf herstellte. Kurios fiel die 1:0-Führung der Heimelf in Durchgang eins: Villingen-Keeper Sy schoss bei einem Abschlag Hölzli ab, der Ball trudelte zum 1:0 über die Linie (23.). Den 1:1-Ausgleich hatte Sautner erst kurz vor dem Ende per Freistoß hergestellt (86.). Göppingen untermauert damit Rang drei, auch weil der CfR Pforzheim bei Kellerkind Freiburger FC mit 2:4 unterlag. Bereits zur Pause führte der FFC nach furiosem Start mit 4:1. Eine starke Mannschaftsleistung der Freiburger, die damit wichtige Zähler gegen den Abstieg sammeln.

Und auch die TSG Backnang ging an diesem Mittwoch leer aus - und das trotz 2:0-Führung zur Pause. Der FC Nöttingen allerdings brauchte nach Wiederanpfiff keine 20 Minuten, um die Begegnung zu drehen. Gleichauf mit der TSG steht nun der FC Rielasingen-Arlen, der mit 2:1 beim FC Bruchsal gewann. Ein verdienter, wenn auch knapper Erfolg, erkämpfte sich die vom Abstieg bedrohte Heimelf doch gerade die letzten 20 Minuten noch beinahe einen Zähler. Rielasingen legte den Grundstein zum Sieg in Halbzeit eins.

Lebenszeichen im Keller

Im Keller fielen bei Schlusslicht FV Lörrach-Brombach die meisten Treffer des Tages: Mit 3:5 unterlag die Heimelf dem FV Ravensburg - auch hier reichte eine 2:0-Pausenführung nicht zu Zählbarem. Auf eine starke erste folgte bei Lörrach eine miserable zweite Halbzeit: Fünf Gegentreffer binnen 45 Minuten sprechen dabei eine deutliche Sprache. Neue Hoffnung schöpfte derweil der Tabellenvorletzte TSV Ilshofen, der mit 3:0 gegen die Sport-Union Neckarsulm gewann. Aber auch die Sportfreunde Dorfmerkingen freuten sich gegen den FC Astoria Walldorf II über drei Punkte. Yannick Schmidt, der nach Pausenrückstand erst für Dorfmerkingen ausglich, dann kurz vor dem Ende noch den Siegtreffer erzielte, wurde zum Matchwinner für die Sportfreunde.

Noch zu einem Zähler kämpfte sich nach 0:3-Halbzeitrückstand der SV Linx beim FSV Bietigheim-Bissingen. Nach enormer Leistungssteigerung nach der Pause brauchte Linx, das nach 25 Minuten schon 0:3 zurücklag und einem ähnlichen Debakel wie bei der 0:7-Vorrundenniederlage entgegen sah, in der Endphase acht Minuten für drei Treffer. Ein klarer Mutmacher für den Tabellen-15., dem aktuell sechs Zähler auf das rettende Ufer fehlen. Das besetzt nun der SSV Reutlingen, der in einem wichtigen Spiel dem Tabellennachbarn SV Oberachern mit 0:1 unterlag. Das Tor des Tages in einer ausgeglichenen Partie erzielte Awell aus spitzem Winkel. Reutlingen wartet nun seit vier Spielen auf einen Dreier.