Freiberg hadert mit Gastgeschenken: "Wir sind diesem verdammten Tor nachgelaufen"

Der SGV Freiberg hat das Spitzenspiel gegen die Stuttgarter Kickers mit 0:2 verloren. Dass der Top-Verfolger ausgerechnet gegen den Tabellenführer leichtfertig Geschenke verteilt, trübt die Stimmung am Neckar.

0:2 im Spitzenspiel: Freiberg verpasst den Sprung an die Tabellenspitze IMAGO/Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers haben den Angriff des SGV Freiberg auf die Tabellenspitze abgewehrt und mit einem verdienten 2:0-Erfolg ihren Platz an der Sonne verteidigt. Zwei Gastgeschenke von SGV-Torhüter Eric Gründemann (25), sonst die Zuverlässigkeit in Person, ermöglichten den Kickers die beiden Tore in einem packenden, intensiv geführten, aber nicht hochklassigen Spiel.

Vor dem 1:0 durch Lukas Kiefer servierte Gründemann nach einem Rückpass dem Torschützen den Ball genau vor die Füße, der aus 20 Metern ins leere Gehäuse traf. "Wir sind diesem verdammten, verkackten Tor nachgelaufen. Wir bekommen nach vier Minuten ein Geschenk und nehmen es nicht an, und dann nehmen die Kickers unser Geschenk an", ärgerte sich SGV-Coach Roland Seitz (59).

Filimon Gerezgiher (23) und Emir Kuhinja (21) hatten nach einem Luftloch von Kickers-Kapitän Niklas Kolbe (26) im Strafraum die große Chance zum frühen 1:0 liegengelassen. Freibergs Kapitän Marco Kehl-Gomez (31) scheiterte nach 18 Minuten mit einem spektakulären 30-Meter-Schuss an Stuttgarts Schlussmann Felix Dornebusch (29), der auch bei Kuhinjas Doppelchance zweimal den knappen Vorsprung rettete (64.). Vor dem zweiten Gegentor faustete Gründemann nach einem Eckball von Christian Mauersberger (28) am Ball vorbei und ermöglichte David Braig (32) den Kopfball zum 2:0-Endstand (85.).

Ünals Matchplan geht auf

Zuvor war der eingewechselte Kickers-Kapitän und Torjäger Kevin Dicklhuber (34), der überraschend nicht in der Startformation stand, mit einem satten Linksschuss an Gründemann gescheitert. "Damit hat er seinen Job erfüllt, er hat die Ecke rausgeholt. Dass er nicht von Anfang an gespielt hat, war unser Matchplan", meinte der Stuttgarter Trainer Mustafa Ünal (40).

"Es war kein schönes, aber spannendes Spiel mit viel Kampf. Wir haben alles gut weg verteidigt. Es war ein Kraftakt gegen eine tolle Mannschaft, die Freiberg auf dem Platz hat", so Ünal. "Wir haben nicht die Chancen kreiert wie sonst. Wir hatten zwar unsere Momente, aber der Torwart hat zweimal gehalten und auch die Bälle sind nicht angekommen. Da muss man den Sieg akzeptieren. Natürlich muss unser Torwart beim ersten Tor den Ball anders wegschlagen. Aber da wird nicht groß drüber gesprochen", kommentierte Freibergs Trainer Seitz die Partie, zu der nur 2000 Zuschauer zugelassen waren. "In anderen Staffeln der Regionalliga kommen zu einem Spiel Erster gegen Zweiter 4000 bis 5000 Zuschauer. Traurig, dass nur 2000 rein durften", bedauerte Kickers-Spieler Mauersberger, der vor der Saison vom SGV nach Stuttgart gewechselt ist, die behördlichen Vorgaben.