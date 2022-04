Freiberg feiert "Arbeitssieg" beim Gehrmann-Einstand - Kickers und Reutlingen gewinnen ebenfalls mühsam

Der Gründonnerstag war geprägt von 1:0-Siegen, die tabellarisch enormen Wert hatten. Diese Erkenntnis traf insbesondere auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers, Verfolger SGV Freiberg beim Debüt des neuen Trainers Ramon Gehrmann und auch für Abstiegskandidat SSV Reutlingen zu.

Das Titelrennen der Oberliga Baden-Württemberg stand am Gründonnerstag unter dem Motto "Gleichschritt".

Die Stuttgarter Kickers empfingen vor 3.080 Zuschauern den 1. CfR Pforzheim. In der 22. Minute ging zunächst ein Raunen durchs Publikum, weil ein Campagna-Freistoß vom Flügel an die Latte krachte. Weil der CfR aber den Abpraller nicht geklärt bekam, schlug Dicklhuber zu.

Ansonsten war Pforzheim ein bärenstarker Gegner für den Spitzenreiter, spielte während der 90 Minuten stark nach vorne, verzeichnete vergleichsweise aber wenige echte Großchancen, wie die in der 64. Minute, als eine Direktabnahme von Lulic ganz knapp am Kickers-Tor vorbei rauschte. Auf der Gegenseite scheiterte Dicklhuber am stark parierenden CfR-Torwart Rombach beim Versuch, nach knapp 80 Minuten für die Vorentscheidung zu sorgen. Was die Gäste auch versuchten, Castelluccis weiße Weste blieb unbefleckt. In der Nachspielzeit sah Pforzheims Latifovic wegen wiederholtem Foulspiels Gelb-Rot.

Rielasingen-Arlen spielt gut mit

Ebenfalls mit 1:0 gewann der SGV Freiberg beim Debüt des neuen Trainers Ramon Gehrmann. Auch hier spielte der Underdog, hier der FC Rielasingen-Arlen, mutig mit. Sagmeister lief kurz nach Anpfiff schon frei auf Torwart Burkhardt zu, wurde im letzten Moment aber noch gestoppt. In der 28. Minute störte Freiberg den gegnerischen Spielaufbau, eroberte den Ball und Kehl-Gomez netzte zur Führung. In der 50. Minute hätte Markopoulos in einer weiterhin ausgeglichenen Partie beinahe auf 2:0 gestellt, doch sein Kopfball ging an die Latte. Der FCRA ging gegen Ende hin ins Risiko, der SGV kam so zu einigen Konterchancen, die auch dank eines guten Klose im Gäste-Tor aber nichts mehr Zählbares brachten.

Im Abstiegskampf durfte sich der SSV Reutlingen über ein eminent wichtiges 1:0 gegen den vor Anpfiff punktgleichen SV Linx freuen. Dass an diesem Abend nur ein Tor fallen sollte, war zeitweise nicht zu erwarten, denn beide Abwehrreihen agierten fehlerbehaftet. So setzte Reutlingens Preuß in der 23. Minute mit einem völlig verunglückten Rückpass Joseph in Szene, doch Piu rettete im Eins-gegen-Eins. Doch auch Reutlingen hatte Gelegenheiten zur Führung, und die fiel vor der Pause noch. Sanyangs Schuss wurde von SVL-Schlussmann Süme noch pariert, doch beim Abpraller passte Suddoth auf Kuengienda und der wuchtete den Ball in der 44. Minute zum Tor des Tages ins Kreuzeck. Nach knapp einer Stunde lief Sanyang auf Süme zu, doch bei beiden Versuchen blieb der Torwart der Sieger. Sanyang vergab kurz darauf eine weitere tolle Gelegenheit, während Reutlingen durchatmen musste, als Foulon an die Latte köpfte. In den letzten Minuten stand Reutlingen überwiegend sehr tief und brachte so den Heimsieg vor 749 Fans über die Zeit.

In den Reigen wichtiger 1:0-Siege stimmte auch der SV Oberachern ein, der dank eines späten Asam-Treffers in der 87. Minute den Freiburger FC schlug und den Abstand von einem auf vier Punkte ausbaute. Der FC Astoria Walldorf II konnte sich mit dem - man ahnt es - 1:0 gegen die Sport-Union Neckarsulm wieder etwas in Richtung rettendes Ufer heranarbeiten.

Über all diese knappen Ergebnisse konnte der FC Nöttingen am Donnerstag nur schmunzeln, der FCN deklassierte den TSV Ilshofen mit 7:1. Sechs verschiedene Torschützen plus ein Eigentor von Göltenboth zeugen von einer großen Ausgeglichenheit der Nöttinger. Schlusslicht FV Lörrach-Brombach ging daheim gegen den 1. FC Bruchsal mit 0:5 unter, Bruchsal wurde damit immerhin den vorletzten Tabellenplatz los.