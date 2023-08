Freiberg-Coach Seitz: "Müssen feststellen, in welcher Qualität sich jeder bewegen will"

Ein Umbruch mit Problemen: Beim SGV Freiberg schrillen nach dem 0:4 gegen die SG Barockstadt die Alarmglocken. Personell soll noch nachgelegt werden. Dennoch gab es am Samstag auch einen Lichtblick.

Mitten in der Findungsphase nach einem personellen Radikalumbruch kassierte der SGV Freiberg eine 0:4-Niederlage gegen die eingespielte SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Nach drei Spieltagen steht erst ein Punkt bei 1:8 Toren auf dem Konto. Hinzu kommt das bittere Aus in der dritten Runde im württembergischen Verbandspokal durch die 1:2-Niederlage beim Oberligisten TSG Backnang.

Der Kader des SGV ist auch nach 16 externen und drei Zugängen aus der U 19 noch nicht komplett. Zwei bis drei Spieler stehen noch auf der Wunschliste. Abgang Nummer 19 ist Ouadie Barini (31), der mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden war. Damit sind aus der vergangenen Saison noch Kapitän Marco Kehl-Gomez (30) und Ruben Reisig (25), die das Herzstück im Mittelfeld bilden, Stürmer Emir Kuhinja (21), Verteidiger Angelo Rinaldi (24) und Torwart Michael Gelt (21) übriggeblieben.

Ein Lichtblick war der vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehene Neal Gibs (21), der nach nur zwei Trainingseinheiten zur zweiten Halbzeit ins Spiel kam und mit seiner Ballsicherheit und seinem Spielverständnis überzeugte. "Das hatte ich mir anders vorgestellt. Das war schon schwach. Mit meinem Debüt war ich zufrieden, aber ich kann noch mehr", fasste Gibs seinen Einstand zusammen. Trainer Roland Seitz (58) lobte den 21-Jährigen: "Er ist topfit, hat mit den Profis in Kaiserslautern trainiert und in der zweiten Mannschaft Spielpraxis gesammelt."

SGV-Defensive sah nicht gut aus

Die SG Barockstadt demonstrierte in der ersten Halbzeit Offensivfußball vom Feinsten und stand defensiv gegen harmlose Freiberger sicher. Auch den Ausfall von Spielmacher Leon Pomnitz (28), der als Trauzeuge seines Mitspielers Dominik Rummel (29) auf Mallorca weilte, kompensierten die Hessen. Auf sich aufmerksam machte mit zwei Toren in der Schlussphase Neuzugang Moritz Dittmann (20). "Wir sind defensiv gut gestanden, haben gut gegen den Ball gearbeitet und schnell umgeschaltet", freute sich SG-Coach Sedat Gören (52).

Bei den Freibergern machte sich das Fehlen von Abwehrrecke Yannick Osée (26, muskuläre Probleme) bemerkbar, bei allen vier Gegentoren sah die Defensive nicht gut aus. Und nach vorne lief nur wenig zusammen. "Fulda hatte den Biss und die Entschlossenheit, die Dinger reinzumachen. Uns hat gegen die robuste und eingespielte Mannschaft der Biss gefehlt", meinte Freibergs Coach. "Wir müssen jetzt in der Zusammenarbeit feststellen, in welcher Qualität sich jeder bewegen will." Und rasch eine Einheit bilden. Claus Pfitzer