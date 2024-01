Freiberg bald in der 3. Liga? "Werden alles versuchen, den Aufstieg wahrzunehmen"

Wer hätte das gedacht? In der vergangenen Saison gelang dem SGV Freiberg gerade noch so der Ligaverbleib, in dieser Spielzeit spielt das Team von Roland Seitz ganz oben mit. Der Verein will mit den Leistungen der Mannschaft auf dem Platz Schritt halten und für alle Eventualitäten gerüstet sein.

Schlagen einen Drittliga-Aufstieg nicht zwingend aus: Sportdirektor Dieter Gerstung (links) und Cheftrainer Roland Seitz (rechts) IMAGO/Pressefoto Baumann