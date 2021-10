Freiberg an der Spitze: Der SGV macht gegen Linx das halbe Dutzend voll

Nun steht der SGV Freiberg dort, wo ihn viele seiner Leistungsstärke nach sehen: Ganz oben in der Tabelle. In einer Nachholpartie des 9. Spieltags gewann der Sport- und Gesangsverein gegen den SV Linx mit 6:0.

Am Ende eine klare Sache: Hakan Kutlu (blau) und der SGV springen nach dem 6:0 über Linx an die Spitze. imago images/Pressefoto Baumann

Es hat ein wenig gedauert in dieser Spielzeit, nun aber ist es offensichtlich: Der SGV Freiberg hat zu seinem Spiel gefunden. Nach dem 6:0-Erfolg am Mittwochabend gegen den SV Linx steht der SGV erstmals in dieser Spielzeit an der Tabellenspitze der Oberliga Baden-Württemberg.

Auf dem Kunstrasen-Nebenplatz hatte der SGV nur zu Spielbeginn etwas Probleme. Mit der ersten richtigen Torgelegenheit ging die Heimelf dann aber auch schon in Front: Nach einem Freistoß war Sökler mit einem Abstauber zur Stelle - 1:0. Nun war Freiberg voll da, dominierte die Partie, noch vor der Halbzeit hatte Kutlu bei seinem Distanzschuss etwas Glück, dass ein Gästeakteur noch am Ball war und abfälschte - 2:0. Gestaltete der SV Linx die Partie in Durchgang eins aufgrund einer konzentrierten Defensivleistung noch relativ offen, war es nach Wiederanpfiff eine klare Angelegenheit: Linx konnte kaum mehr für Entlastung sorgen, Freiberg kreierte nun auch deutlich mehr Chancen: So erhöhte Ikpide aus dem Gewühl zum 3:0, nur zwei Minuten später stellte dann Grüttner nach einem sehenswerten Angriff auf 4:0. Hoffmanns Kopfball zum 5:0 und Thermanns Foulelfmeter zum 6:0 machten dann das halbe Dutzend voll.

Azur Velagic (SGV) im Duell mit Marius Hauser (Linx). imago images/Pressefoto Baumann

Von den Gästen kam nach der Partie Lob: "Was mir imponiert, ist, dass nicht nur enorme Qualität sondern auch Mentalität auf dem Platz steht", bilanzierte Linx-Trainer Thomas Leberer über den Gegner. "In der zweiten Halbzeit war es von der ersten bis zur letzten Minute absolut souverän", zeigte sich auch Freiberg-Trainer Evangelos Sbonias angetan. Während der SGV den Platz an der Sonne übernimmt, steht Linx weiter nur knapp über dem Strich - hat aber nach wie vor drei Partien weniger absolviert als die meisten Kontrahenten.