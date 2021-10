Free-to-Play im Trend: Mehr Fluch als Segen?

Kein Geld mehr für Spiele bezahlen? In einer Umfrage befürworten rund zwei Drittel den Wechsel von Pay-to-Play auf Free-to-Play. Allerdings birgt diese Umstellung viele Hürden. Und Kosten.

Ob Rocket League, eFootball 2022 und Fortnite - viele Spiele gibt es mittlerweile als Free-to-Play(F2P). Übersetzt heißt das: Grundsätzlich steht ein Spiel kostenlos zur Verfügung. Allerdings gibt es einen Haken. Denn wer die maximale Spielerfahrung möchte, muss kostenpflichtige Addons hinzubuchen oder viele Stunden Zeit investieren, die per Zahlung abgekürzt werden können.

Trotzdem scheinen die Entwickler im Trend zu liegen. Colossio befragte für ihren Spielerreport 2021 609 Spieler, wovon 59,6 Prozent die Umstellung auf Free-to-Play gut finden. Aufgrund der niedrigen Teilnehmerzahl ist ein Trend zu sehen, allerdings ist der Report nicht repräsentativ.

Free-to-Play = automatisch mehr Spieler?

Doch was genau befeuert diesen Trend? Der Kassenschlager unter den Argumenten betrifft nicht wie zu erwarten gewesen wäre das eigene Sparschwein, sondern die Community. Denn: 23,7 Prozent gefällt die Community-Vergrößerung, die mit Free-to-Play einhergeht.

Damit das aber auch passiert, reicht es nicht nur aus, das Spiel einfach kostenlos zu machen. Im Mai 2019 kaufte Epic Games das Unternehmen Psyonix - die Entwickler von Rocket League. Rund ein Jahr später entfiel dann der Kaufpreis für das Autoballspiel. Der Haken: Alle Käufer sowie langjährige Nutzer wurden gezwungen, ein (kostenloses) Konto bei Epic Games zu eröffnen. Der Zorn unter den Stammspielern war groß, viele wollten sogar mit Rocket League brechen.

Ein signifikanter Anstieg in der Community blieb aus - sie vergrößerte sich lediglich um 1,6 Millionen, also zwei Prozent. Im Vergleich zu den Monaten davor, in denen die Vergrößerung bei zwischen drei und sechs Prozent lag, zeigte die Kurve eher nach unten.

Sinkende Spielqualität durch Communityerweiterung?

20 Prozent sehen darüber hinaus eine weitere Gefahr in F2P: sinkende Spielqualität. Zur Anschauung eignet sich auch hier Rocket League. Bei kompetitiven Team-Matches gibt es immer wieder Partner, die sich nicht an Taktik orientieren. Das Resultat: Beleidigungen im Chat und mehr Frust als Spaß.

Eine Möglichkeit, ein solches Problem zu umgehen, wären verpflichtende Unranked-Modi, bevor es kompetitiv zur Sache gehen kann. Dann könnten auch Interessierte auf ihre Kosten kommen, die das Spiel lediglich testen wollen.

Schließlich sehen laut des Spielerreports 21,6 Prozent den Vorteil in Free-to-Play darin, Verschiedenes ausprobieren zu können.

Wie F2P und P2W wahrgenommen werden. Colossio

Wenn aus Free-to-Play Pay-to-Win wird

Stichwort: auf die Kosten kommen. 21,8 Prozent sehen den großen Vorteil, Geld zu sparen. Kostete zum Beispiel PES 2021 zur Erstveröffentlichung noch 59 Euro, ist dessen Nachfolger eFootball 2022 gratis. Aber schnell stellt sich die Frage, wie die Entwickler ihre Ausgaben kompensieren.

Wie bereits beschrieben ist zwar die Basisversion ohne Aufpreis zu haben, wer aber in den vollen Genuss kommen will, muss sich Addons kaufen. Das ist auch der am häufigsten genannte Gegenpunkt.

Beispielsweise kann jeder FIFA Ultimate Team kostenlos spielen. Um schnell ein Team mit Starspielern auf den Platz zu schicken, muss jedoch echtes Geld in Packs investiert werden. Dafür steht EA SPORTS auch schon seit längerem in der Kritik.

Klar ist auch: Wer mehr Geld hat - kann sich den Erfolg durch ein stärkeres Team erkaufen. Zumindest in der frühen Phase der Saison. Zwar lässt sich das auch mit viel Spielzeit erreichen, aber die wenigsten dürften FIFA in Vollzeit betreiben können - oder wollen. Dann wird aus Free-to-Play, schnell Pay-to-Win(P2W), was rund 22 Prozent in Colossios Report fürchten.

Fazit

Warum finden also fast zwei Drittel der 609 Befragten diesen Trend gut? Wahrscheinlich überwiegt das Potenzial: Erstmal kostenlos dabei sein und in kompetitiven Modi wie FUT von Anfang an spielen, überwiegt wohl der Abneigung gegen P2W-Mechaniken.

Nicht jeder will und kann sich dauerhaft Vollpreistitel leisten, aber wer wartet, wird bestraft: Wenn der erste Preisnachlass kommt, haben viele Spieler in FUT schon weit entwickelte Teams. FIFA ist hier allerdings kein gutes Beispiel, da es das Schlechte aus beiden Welten verbindet: P2W und F2P -Das Spiel kostet initial und hat Packs gegen Echtgeld.

Abgesehen von der Fußballsimulation: Jeder Entwickler muss Geld verdienen, entweder über einen Kaufpreis oder über viele kleine Mechaniken, die dazu animieren, zu investieren. Jeder Spieler bezahlt, ob mit Zeit, als Werbegucker oder Datenspender, mit Frust oder mit Geld.