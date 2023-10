"Freche Spielweise": Winkler stürmt langfristig für Hertha

Wie bereits am Sonntag auf der Mitgliederversammlung angekündigt, hat Hertha BSC den Vertrag von Angreifer Marten Winkler verlängert.

Offensivspieler Marten Winkler bleibt der Alten Dame treu. Der 20-Jährige hat ein neues Arbeitspapier bei Hertha BSC unterzeichnet, das bis zum 30. Juni 2027 gültig ist.

Der in Frankfurt an der Oder geborene Linksfuß entstammt der Jugend von Hertha BSC. "Wir dürfen Matte schon viele Jahre auf seinem Weg begleiten. Er hat bei uns den Sprung aus der Jugend in den Profibereich geschafft und dient damit als ein weiteres Paradebeispiel für den Weg unserer blau-weißen Talente aus der Akademie", wird Sportdirektor Benjamin Weber auf der Vereinswebsite zitiert. "Durch seine Schnelligkeit und seine freche Spielweise sehen wir in ihm zudem noch viel weiteres Potenzial und freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam mit ihm an seiner Entwicklung zu arbeiten."

"Lust auf mehr"

Rechtsaußen Winkler absolvierte in der aktuellen Spielzeit sieben Zweitligaspiele für den Hauptstadtklub, erzielte zwei Treffer selbst und bereitete ein weiteres Tor direkt vor. "Ich bin sehr glücklich, noch lange das blau-weiße Trikot tragen zu dürfen. Meine ersten Einsätze sowie mein erster Treffer vor unseren Fans im Olympiastadion haben Lust auf mehr gemacht", sagt der Stürmer. "Mein Ziel ist es, kontinuierlich die nächsten Schritte zu gehen - und dafür bietet Hertha BSC das perfekte Umfeld."

Zwei Einsätze in der Bundesliga

2015 wechselte Winkler vom Stadtrivalen 1. FC Union Berlin zu Hertha. Am 33. Spieltag der Saison 2020/21 debütierte der 1,84 Meter große Angreifer in der Bundesliga. Auch in der darauffolgenden Spielzeit kam der 20-Jährige einmal im deutschen Oberhaus zum Einsatz.

In der vergangenen Saison spielte Winkler auf Leihbasis beim SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga. In 31 Partien erzielte der ehemalige U-Nationalspieler neun Tore und gab fünf Assists.