Freche Mannheimer: Glöckners Strategie sitzt

Dem Fehlstart in der 3. Liga folgte der Traumstart im DFB-Pokal: Am Sonntagabend warf Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt aus dem Wettbewerb. Die Strategie von Trainer Patrick Glöckner ging auf.

Es war eine der großen Überraschungen der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde: Mannheim steht in Runde zwei, Frankfurt ist raus. Und das letztlich verdient. Schon in Durchgang eins hatte die Eintracht Probleme, kam nicht wirklich ins Spiel. "Wir haben versucht, ihnen die Lust am Fußball zu nehmen", erklärte Waldhof-Stürmer Dominik Martinovic. Das ist dem Drittligisten gelungen. Anstatt Tore zu schießen, sammelte Frankfurt vier Gelbe Karten. "So wussten wir, dass die Spieler in der zweiten Hälfte vorbelastet sind und konnten ein bisschen frecher agieren", meinte Waldhof-Coach Glöckner.

So frech, dass Marcel Seegert (48.) und Joseph Boyamba (52.) mit einem Doppelschlag für das 2:0 sorgten. Frankfurter stand unter Druck, der nach der Gelb-Roten Karte gegen Martin Hinteregger (62.) nicht weniger wurde. "Wir haben Selbstbewusstsein getankt und konnten ab dem Moment die Offensivaktionen besser ausführen", so Glöckner, der von Beginn an vorhatte, "das Zentrum zu schließen". Die Strategie hat seine Mannschaft klasse umgesetzt, "das haben wir sehr gut verteidigt."

Verteidigt hat Waldhof gegen den dezimierten Bundesligisten auch das 2:0, entsprechend zufrieden blickte Glöckner auf die Partie: "Wir haben ein hervorragendes Spiel gemacht - vor allem kämpferisch und was die Geduld angeht. Die Spieler haben sich aufgeopfert", so der SVW-Trainer, der stolz war "auf meine Mannschaft, wie sie das von der ersten bis zur letzten Minute angegangen sind. Die Leute, die nicht reingekommen sind, sind trotzdem komplett dabei gewesen. Das spricht für unseren Teamgeist."

Den gilt es nun auch in der Liga auf den Platz zu bringen. Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen und Platz 16 wartet nun das am Sonntag das nächste Heimspiel gegen die Würzburger Kickers (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker) auf die Mannheimer Pokalhelden.