Frauenfußball-Pionierin Staab über Katar: "Dann wird ein Spiel inszeniert, um Aktivität zu zeigen"

Monika Staab ist eine Pionierin des Frauenfußballs. Erst hierzulande, seit Mitte der 2000er-Jahre besonders im Nahen Osten. 2013 und 2014 trainierte sie Katars Frauen, ein Jahr vor dem Anpfiff der Männer-WM ist sie enttäuscht von der Entwicklung dort.

"Ich hatte 2014 gehofft, dass etwas entstehen kann. Nun sehe ich den Frust, weil die Arbeit nicht weitergeführt worden ist", sagt die 62-Jährige im Gespräch mit dem kicker über den Frauenfußball in dem Emirat. Staab etablierte den Frauenfußball gegen heftige gesellschaftliche Widerstände in der Bundesrepublik, erst als Spielerin, dann als Trainerin und Vorsitzende des jahrelang in Deutschland dominanten 1. FFC Frankfurt, der sich aus der Frauen-Abteilung der SG Praunheim gründete. 2007 begann Staabs Auslandsmission in Bahrain, seit September 2021 trainiert sie die Frauen-Nationalmannschaft im nicht minder umstrittenen Saudi-Arabien. Ein Gespräch über Sportlerkauf, Pass-Probleme am Flughafen und die Frage, wie nachhaltig Katars Arbeit im Frauenfußball ist.

Frau Staab, Sie waren 2013 und 2014 etwa anderthalb Jahre Trainerin der katarischen Frauennationalelf. Wie hat sich der Frauenfußball seitdem entwickelt in dem Emirat?

Leider nicht gut, wenn man bedenkt, dass sich Katar im Zug der WM-Vergabe gegenüber der FIFA verpflichtet hat, den Frauenfußball einzuführen. Wir haben damals vieles erreicht, von der U 14 bis zur U 16 Teams aufgebaut, Spiele gemacht, sogar den West-Arab-Cup absolviert. 2010 hat Katar gegen Bahrain noch 0:19 verloren, wir haben nur 0:3 verloren. Heute werden Katars Frauen nicht einmal mehr in der FIFA-Rangliste geführt.

Wo liegt das zentrale Problem?

Frauenfußball ist noch immer keine Verbandssache, sondern in einer ministeriell finanzierten Sport-Community angesiedelt. Die damalige Chefin hat das sehr gut gemacht. Doch seit sie 2014 abgetreten ist, schaltete man in den Rückwärtsgang. Vielleicht liegt das auch an der fehlenden Fußballkultur.

Wenn ein Mitglied der Herrscherfamilie Fan eines Klubs ist, dann erhält der halt noch ein paar Riad mehr. So ist das in allen Golf-Staaten. Monika Staab

Können Sie das konkretisieren?

Ich sehe gerade den Quervergleich zu Saudi-Arabien. Hier sind die Leute fußballverrückt. Die gehen ins Stadion und feuern ihre Frauen und Männer an. Selbst die Frauen gehen zu den Männerspielen, seit 2018 hat sich vieles positiv für die Frauen entwickelt. In Katar ist dies nicht der Fall.

Können Sie die Entwicklung im Frauenfußball in Katar und Saudi-Arabien vergleichen?

Da geht es in zwei unterschiedliche Richtungen. Katar hat keine so richtige Frauennationalmannschaft mehr. Wenn Spiele anstehen, wird der Schein für die Öffentlichkeit gewahrt. Inwieweit mit Blick auf die WM mehr Unterstützung kommt, kann ich nicht sagen. Bisher habe ich nichts gehört, dass der Frauenfußball in den Verband integriert wurde. Eigentlich schreibt die FIFA das vor.

Aber die finanzielle Basis stammt doch sowieso von staatlicher Seite …

Richtig. Alles wird von den Sportministerien finanziert, sowohl in Saudi-Arabien als auch in Katar. Das ist auch bei den Männern so. Jeder Verein hat ein staatliches Etat-Minimum, das er mit Extra-Sponsoren erhöhen kann. Oder wenn ein Mitglied der Herrscherfamilie Fan eines Klubs ist, dann erhält der halt noch ein paar Riad mehr. So ist das in allen Golf-Staaten. In Katar gibt es einen entscheidenden Unterschied.

Der da lautet?

Sie kaufen sich ihre Sportler, wenn man so will. Das hat man ja bei der Handball-WM 2015 gesehen, als Spitzenspieler eingebürgert wurden. Das gibt es bei den Saudis nicht. Normalerweise erhalten Sie nur einen Katari-Pass, wenn sie einen katarischen Vater haben. Immer wenn nicht-katarische Frauenfußballerinnen durch die Emigrationsstelle am Flughafen gelaufen sind, musste sie den Pass abgeben. Du hattest den Pass nur, um deinen Sport auszuüben. Ich durfte auch nicht ausreisen, wenn ich keine Genehmigung vor der Ausreise von meinem Sponsor hatte. Dies hat sich jetzt verändert.

Es kam vor, dass Sie nicht ausreisen durften?

Ja, ich stand dreimal am Flughafen, meine Mannschaft ist geflogen und ich durfte nicht, weil ich das Okay nicht hatte. Auch das läuft bei den Saudis anders. Da hast du dein Visum und kannst ein- und ausreisen.

War Frauenfußball für Katar ein Feigenblatt im Zuge der WM-Vergabe 2010?

Ich hatte 2014 gehofft, dass etwas entstehen kann. Nun sehe ich den Frust, weil die Arbeit nicht weitergeführt worden ist. Das ist Fakt.

Ich kann das nur mit Saudi-Arabien vergleichen... da ist Leben und Wille im Frauenfußball. Monika Staab

Welche Rolle spielen Öffentlichkeit und Medien?

Immer wenn eine politische Delegation kommt oder ein großer Sender, 2017 war etwa Discovery da, hat man das Gefühl, es passiert etwas. Dann wird ein Spiel inszeniert, um Aktivität zu zeigen. Aber im Grunde passiert nichts. Der Frauenfußball wurde bisher nicht so richtig im Verband integriert, natürlich steht die Männer-WM absolut im Fokus. Ich habe noch sehr guten Kontakt zu den Spielerinnen, die sind sehr enttäuscht. Da wird ab und zu ein Training absolviert, aber da kann man nicht von einer aktiven Mannschaft sprechen. Nach außen wird der Schein gewahrt.

Zeitplan: Die wichtigsten Termine bis zur WM 2022

Glauben Sie, das wirkt sich negativ auf das Thema gesellschaftlicher Aufbruch aus?

Ich kann das nur mit Saudi-Arabien vergleichen. Was sich hier tut, müssen Sie gesehen haben. In den zwei Monaten habe ich über 25 Vereine gesehen, jeder Klub hat um die 40 Mädchen, die trainieren auf einem Fünfer-Feld. Plätze sind leider Mangelware. Aber da ist Leben und Wille im Frauenfußball. Die trainieren nicht immer alles richtig, aber ich bin ja auch für die Trainingslehre da (lacht).

Monika Staab bei ihrer Vorstellung in Saudi-Arabien. privat

Andererseits sprechen wir genauso von einem stark restriktiven System, das international schwer in der Kritik steht.

Ich äußere mich nicht politisch, weil das nicht meine Mission ist. Mein Thema ist Frauenfußball, dabei möchte ich es belassen. Natürlich habe ich meine Meinung zu den Dingen. Doch es hilft mir nicht, mich politisch zu äußern, wenn ich hier den Frauen helfen will. Ich sehe das immer auch von der Athletenseite und da ist es toll, wenn ein Sportler wie in den Emiraten gute und finanziell attraktive Wettbewerbe hat. Und: Sport ist ein ganz wichtiges Werkzeug, Frauen mehr Rechte und Selbstbewusstsein zu geben, auch ein anderes Rollenverständnis und die Möglichkeit, Karriere zu machen. In Katar darfst du faktisch nicht mehr spielen, sobald du geheiratet hast. Da spielt natürlich die Religion eine Rolle, wobei Hijab und Leggings mittlerweile kein Hindernis mehr sind, weil die FIFA das erlaubt hat.

Ist die Bremse für den Frauenfußball in Katar auch eine Bremse für die gesellschaftliche Entwicklung?

Für alle Staaten in der Region ist es ein weiter Weg. Mein Eindruck ist, dass die Saudis die Bevölkerung nach und nach darauf einstimmen wollen, dass es für Frauen okay ist, Fußball zu spielen - ob mit oder ohne Hijab. Ein Araber sagte mir mal: "Eine Frau ist ein Kristall, wenn sie Fußball spielt, zerbricht sie." Ich antwortete: "Ich spiele schon 51 Jahre und bin noch nicht zerbrochen (lacht)." Vor 50 Jahren durften wir in Deutschland auch nicht kicken mit der Begründung, wir könnten keine Kinder mehr kriegen. Was für ein Humbug! Auch hier mussten wir viele Kämpfe austragen. Ich kann nicht die Länder verändern, aber ich kann die Frauen für ein paar Stunden glücklich machen.

Das klingt nach einer spannenden Aufgabe, aber auch nach einer traurigen, wenn der Alltag einkehrt.

Du gehst mit einem lachenden und einem weinenden Auge. In Nordkorea sind die Frauen bis aufs Rollfeld zum Abschied mitgekommen. Es macht mich glücklich, dass sie zumindest für ein paar Tage mal etwas anderes sehen und hören durch den Fußball, sie haben ja nicht einmal Zugang zum Internet. Ich glaube, sie schöpfen dadurch Hoffnung und spüren einen Moment Glückseligkeit.

'WM im Abseits' - so heißt das große Titelthema der kicker-Montagsausgabe. Hintergründe, Meinungen, Fakten und Entwicklungen ein Jahr vor dem Anpfiff der umstrittenen FIFA-Weltmeisterschaft in Katar können Sie auch im eMagazine des kicker lesen.