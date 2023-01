Frauen-Teams des FC Barcelona und FC Sevilla disqualifiziert

Die Frauen-Mannschaften des FC Barcelona und FC Sevilla dürfen in der laufenden Saison nicht mehr am spanischen Pokalwettbewerb teilnehmen. Diese harte Strafe hat der Verband am Dienstag ausgesprochen.

Mit der Titelverteidigung in der Copa de la Reina wird es für Barça um Alexia Putellas laut RFEF nichts mehr. IMAGO/Bildbyran