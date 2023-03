Frauen sind im Männerfußball noch immer extrem unterrepräsentiert

Frauen sind im deutschen Männerfußball weiterhin extrem selten in Führungspositionen vertreten. Das geht aus einer Analyse hervor, die Anlass zu Veränderungen gibt.

Heute ist der Equal Pay Day - er macht auf die ungleiche Bezahlung von Frauen im Vergleich zu Männern aufmerksam und will die strukturellen Ursachen, die zu diesem "Gender Pay Gap" führen, in den Fokus rücken. Nachholbedarf hat auch der deutsche Männerfußball, denn Frauen sind in Managementfunktionen weiterhin extrem unterrepräsentiert. Das geht aus einer Erhebung der gemeinnützigen Organisation "FUSSBALL KANN MEHR" hervor. Diese hat sich zum Ziel gemacht, den Frauenanteil im Männerfußball zu erhöhen und kooperiert dafür unter anderem mit Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, VfB Stuttgart, VfL Bochum und Hertha BSC.

Nur drei Prozent aller Führungspositionen in der 1. und 2. Liga sind mit Frauen besetzt. In den vergangenen drei Jahren hat sich die Anzahl der Frauen zwar vervierfacht - was allerdings nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht ist. Denn heute sind lediglich vier der 150 Stellen im operativen Management mit Frauen besetzt. In den Aufsichtsräten liegt die Quote zwar bei zehn Prozent, was allerdings immer noch eine deutliche Unterrepräsentation darstellt. Bei 21 der 36 Profivereine sind die Aufsichtsgremien sogar ausschließlich mit Männern besetzt. Positives Beispiel dabei: der FC St. Pauli, bei dem vier der sieben Positionen im Aufsichtsrat mit Frauen besetzt sind. Sandra Schwedler ist die einzige Aufsichtsratsvorsitzende der beiden Ligen.

Die Ergebnisse der Analyse lassen an der Notwendigkeit zur stärkeren Veränderung keinen Zweifel aufkommen. Axel Hellmann

Auffallend außerdem: Ehemalige Profis aus dem Männerbereich werden von den Vereinen oft in verantwortlichen Positionen eingebunden. Frauen, die früher als Profi aktiv waren, sind hingegen bei keinem einzigen Männerverein vertreten.

"Die Ergebnisse der Analyse lassen an der Notwendigkeit zur stärkeren Veränderung keinen Zweifel aufkommen. Auf Seiten der Klubs müssen größere Anstrengungen unternommen werden, Frauen in Leitungspositionen zu bringen", wird Axel Hellmann, Interims-Geschäftsführer der DFL, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt und Beiratsvorsitzender von "FUSSBALL KANN MEHR", in einer Mitteilung der Organisation zitiert. "Dazu müssen wir unbedingt die Durchlässigkeit erhöhen, dieser Auftrag richtet sich an meinen Klub genauso wie an die DFL."

Klarer Unterschied zu DAX-notierten Unternehmen

Bemerkenswert ist in diesem Kontext die allgemeine Entwicklung zwischen 2016/17 und 2021/22: In diesem Zeitraum ist die Anzahl der Vorstände und Geschäftsführungsposten im Männerfußball insgesamt um 20 Prozent angestiegen, unter anderem in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kommunikation und Markenführung. Diese neuen Stellen wurden aber lediglich zu zehn Prozent mit Frauen besetzt.

Zum Vergleich führt "FUSSBALL KANN MEHR" DAX-notierte Unternehmen an: Hier liegt die Neubesetzungsquote bei 50 Prozent. Und: "Mit etwa 40 Prozent ist ein Abschluss in Betriebswirtschaft die dominierende akademische Ausbildung im Fußballmanagement, der Frauenanteil der Studierenden liegt hier bei rund 50 Prozent - diese Qualifikation ist dementsprechend eindeutig gegeben", heißt es in der Analyse.

"Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, um noch mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen und damit Veränderung zu bewirken. Dafür sollten die Klubs ein antidiskriminierendes Umfeld schaffen, in dem Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Fair-Pay und Entwicklungsperspektiven möglich sind. Die aktive Förderung von Frauen spielt dabei eine wichtige Rolle", betont Anne Laufmann, Geschäftsführerin Sport & Nachhaltigkeit bei Werder Bremen.