Frauen-Nationaltrainer Norwegens? Solskjaer lehnt ab

Die Frauen-Nationalmannschaft Norwegens steht noch ohne Trainer da, Ole Gunnar Solskjaer wird diese Lücke aber nicht schließen.

Nach dem enttäuschenden Aus in der Vorrunde bei der Frauen-EM 2022 in England übernahm Rekordnationalspielerin Hege Riise den Posten als Cheftrainerin bei Norwegen, lange dauerte ihre Amtszeit nicht. Nach der WM 2023 in Neuseeland und Australien legte sie ihr Amt schon wieder nieder - die Norwegerinnen hatten sich bereits im Achtelfinale nach einem 1:3 gegen Japan verabschiedet.

Die Suche nach einem Nachfolger läuft, der ins Gespräch gebrachte Ole Gunnar Solskjaer wird es allerdings nicht. Der ehemalige Trainer von Manchester United hat das Angebot des norwegischen Verbandes abgelehnt, die Frauen-Nationalmannschaft seiner Heimat zu übernehmen. "Sie haben mich gefragt", erklärte der frühere Stürmerstar, "aber ich bin dafür noch nicht bereit."

Norwegen, Weltmeister von 1995 und Europameister 1987 und 1993, muss weitersuchen, weil Solskjaer zunächst im Männerbereich arbeiten will. Zudem will Solskjaer einen Gewissenskonflikt vermeiden, nachdem seine Tochter Karna als Stürmerin aktiv ist. Denn dass sein Kollege Stale Solbakken seinem Sohn Markus (Viking FK) kürzlich zum Debüt verholfen hatte, war in Norwegen vereinzelt auf Unverständnis gestoßen.