Frauen-Nationalteam erstmals in Ried: "Der einzige Nachteil is' …"

Im Rahmen der EM-Qualifikation bestreitet Österreich ein potentiell richtungsweisendes Duell gegen Island, als Austragungsort fungiert dabei zum ersten Mal der Westen Oberösterreichs. Ein Stimmungsbericht vom Länderspiel in Ried im Innkreis.

Knapp 4.000 Fans sorgten bei der Premiere in Ried für eine prächtige Stimmung. GEPA pictures

"Kemmt's, kemmt's, mia san do ned bei ana siesta." Der Ordner hält das Tempo beim Einlass hoch und treibt die Menschen durch die Drehkreuze, bei der Frauen-Länderspielpremiere in der Innviertel-Arena möchte man schließlich eine motivierte und aufgeweckte Menge sehen. Dort, wo während der Saison die "Wikinger" der SV Ried ihre Heimspiele bestreiten, empfängt die ÖFB-Auswahl an diesem Freitagabend die "Wikingerinnen" aus Island.

Der Vorverkauf lief gut, knapp 3.800 Fans - unter ihnen auch Herren-Teamchef Ralf Rangnick - sorgen für eine würdige Atmosphäre. Einige haben eine mehrstündige Anreise hinter sich, viele kommen aber aus der Umgebung. Man kennt sich, ein "He, siagt ma di a wieder!" und "Wie geht's, ois guad?" jagt das Nächste. Bei Breze, Bier und Leberkäsesemmeln werden untereinander Einschätzungen und Ergebnistipps ausgetauscht. 2:0, 1:0, 2:1, die Erwartungshaltung ist recht eindeutig: "Island muas ma normal schlogn. Se miassn nur eana Leistung obruafn."

Bislang hatten Österreich und Island die Qualifikation im Gleichschritt absolviert, mit einem Sieg könnte sich das Team von Irene Fuhrmann in Gruppe vier etwas absetzen. Es wäre ein großer Sprung in Richtung direkte Qualifikation für die Endrunde in der Schweiz im nächsten Jahr.

ÖFB-Fans liefern würdige Kulisse

Dass es sich um eine wichtige Partie handelt, ist auch den Zuschauenden auf den ordentlich gefüllten Rängen bewusst. Bei der Hymne ist die Lautstärke noch ausbaufähig, das Fahnenschwenken funktioniert dafür optimal. Nach wenigen Minuten wird den Fans ein erstes Highlight geboten, Lilli Purtschellers Fallrückzieher verfehlt das Ziel nur knapp.

Österreich startet mutig, kämpft, presst. Das wird von der Arena immer wieder mit Szenenapplaus quittiert. Generell vergeht kaum eine Minute, in der keine Gesänge angestimmt oder längere Phasen des Beifalls initiiert werden. Eine kleine, aber engagierte Gruppe schafft es trotzdem manchmal, mit "Island, Island"-Rufen durchzudringen.

Spätestens beim Führungstreffer von Kapitänin Sarah Puntigam haben die rot-weiß-roten Anhänger aber die Dezibel auf ihrer Seite. Der Stadionsprecher will beim Namen der Torschützin nachhelfen, muss er aber nicht, die Fans wissen Bescheid. Ein junger Zuschauer beweist auch im Moment des Triumphes Sportsgeist und denkt an die Schlachtenbummler aus dem Norden: "Irgendwie tun mir die Isländer leid, fahren hierher und gewinnen nicht."

Anerkennende Worte und Gesten

Mit Fortdauer des Spiels werden die Gästinnen aber besser. Besonders Sveindis Jonsdottirs Sprints sorgen für Gefahr, oftmals geht ein bewunderndes Raunen durchs Stadion: "De rennt ja immer nu!" Ein anderer Zuschauer ist angesichts seiner Expertise weniger überrascht: "Die is' auch bei Wolfsburg richtig stoak." In der Schlussphase gelingt Island dann das 1:1. Der Handelfmeter ist hoch umstritten, der Ausgleich allerdings verdient. Das kann man auch in der Innviertel-Arena anerkennen. "Schade" sei es um die zwei verlorenen Punkte, trotzdem ist man mit dem Auftritt der Österreicherinnen zufrieden.

Viele bleiben auch nach Abpfiff noch, äußern Trikot- und Autogrammwünsche oder honorieren schlichtweg den Kampfgeist der Spielerinnen, als manche von ihnen eine kleine Ehrenrunde drehen. Die Kulisse war eine Werbung für den Frauenfußball, die meisten aus dem Publikum treten mit positiven Eindrücken die mehr oder weniger lange Heimreise an. "Der einzige Nachteil is', dass die Damentoiletten voller sind ois die Herrentoiletten", so das Fazit einer Zuschauerin. Solange es nur das ist: Gerne wieder, Ried, es woa wiakli ned schlecht.